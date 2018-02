NATALIE PORTMAN HA ‘100 STORIE DA RACCONTARE' SULLE MOLESTIE SESSUALI SUBITE A HOLLYWOOD: “ERA INACCETTABILE, MANIPOLATIVO E MI SENTIVO SPAVENTATA. È ORA CHE L'INDUSTRIA STIA AD ASCOLTARE" - QUELLA VOLTA SULL'AEREO PRIVATO COL PRODUTTORE...

natalie portman

L’attrice premiata agli Oscar e ai Golden Globe non ha sempre avuto esperienze positive a Hollywood.

Nella sua ultima intervista a Porter Magazine infatti, Natalie Portman ha rivelato di essere stata molestata sessualmente almeno un centinaio di volte durante la sua carriera, divenendone anche lei consapevole solo alla luce delgli ultimi eventi e di iniziative come ‘Time’s up’ e #MeToo, ammettendo di essere passata dal pensare di non avere nessuna storia da raccontare ad averne 100.

“Credo che anche molte altre persone se ne stiano rendendo solo ultimamamente, di cose che davamo per scontate come se facessero parte di tutto il processo.”

Ricordando un incidente in particolare con un produttore innominato su un aereo privato, ha detto: “Eravamo solo noi due, e c’era un solo letto fatto. Non successe niente, non fui assalita. Ma ho dovuto spiegare che “questo non mi mette a mio agio,” e il mio punto venne rispettato.

natalie portman 5

“Ma non andava per niente bene. Era inaccettabile e manipolativa come tattica, avevo paura!”

“Molte persone hanno parlato a lungo e sono rimaste inascoltate, in particolare alcune donne di colore, perciò è fondamentale che adesso l’industria stia a sentire.”

