NEVICA E ROMA SI FERMA: 10 CM IN QUATTRO ORE PARALIZZANO LA CITTA’ – TRENI CON RITARDI DI DUE ORE (PARTE SOLO QUELLO DELLA BOSCHI PER MILANO) – METRO AFFOLLATE, AUTOBUS FERMI – AEROPORTI OK, MA RITARDI CON MILANO (DOVE C’E’ IL SOLE)

LA NEVE A ROMA

Da Il Messaggero

Neve a Roma e disagi in città. Passeggeri bloccati alla stazione Termini in attesa di potersi orientare sugli spostamenti che nel Lazio registrano ritardi fino a 120 minuti. A causa della neve infatti alcune linee ferroviarie sono limitate e altre deviate a Tiburtina, deviazioni che non sempre riescono ad essere registrate in tempo reale dai monitor della stazione. Attivi i desk di informazione FS e le sale di attesa di attesa per i viaggiatori.

neve a roma 8

Con il servizio bus ridotto a Roma a causa della neve, le linee della metropolitana sono molto più affollate del solito, mentre parecchi romani hanno scelto o sono stati costretti ad andare al lavoro a piedi. L'Atac - azienda pubblica di trasporti - ha comunicato che il servizio metro è regolare, mentre gli autobus subiscono limitazioni, così come per i tram a causa della caduta di rami di alberi. «Il persistere delle condizioni meteo avverse, specialmente nella zona nord della città - si legge in una nota di Atac -, sta complicando l'esercizio del servizio di superficie, che al momento vede impiegate sul territorio comunale oltre 480 vetture bus dotate di gomme termiche a causa delle condizioni della viabililità stradale.

NEVE ROMA TERMINI

Il servizio sulla metropolitana è attivo. Si sono registrate alcune limitazioni sulla rete tranviaria a causa della caduta di rami». «Sulle ferrovie regionali attivo il servizio sulla Termini Centocelle, la Roma Lido e il tratto urbano della Roma Viterbo. Sospeso il servizio sulla tratta extraurbana per abbondante nevicata - prosegue il comunicato di Atac».

Varchi aperti Il Campidoglio, a quanto si apprende, ha deciso di aprire i varchi delle zone a traffico limitato, varchi che dunque non saranno attivi. La scelta è stata presa nell'ambito del centro operativo comunale attivo da ieri alle 14 h 24 per fronteggiare l'allerta neve e la nevicata che è iniziata da stanotte sulla città.

NEVE ROMA FIUMICINO

Voli. Fiumicino torna verso la piena operatività, come Ciampino. Lo rileva Adr. Anche la Pista 3 del Leonardo da Vinci ha ripreso a funzionare regolarmente da pochi minuti e questo, insieme alla Pista 1 che non hai smesso di funzionare, consentirà di smaltire più velocemente i ritardi in arrivo e partenza cumulatisi nel corso della mattinata, così come le riprotezioni. Le operazioni di manutenzione delle piste, secondo quanto era stato programmato negli scorsi giorni dallo 'Snow Committeè dello scalo, sono scattate già in nottata al cadere dei primi fiocchi, riversando sulle infrastrutture di volo circa 30.000 litri di liquido anticongelante per impedire il formarsi di ghiaccio su piste e piazzali e velocizzare così la rimozione della neve depositata al suolo.

Dalle ore 2.15, quando la nevicata si è intensificata ulteriormente, sono entrati in azione i mezzi speciali antineve (lame con spazzole integrate, spargitori di liquido anticongelante, speciali turbine). Questo ha consentito, nonostante i 10 cm di neve caduti in meno di 4 ore, di mantenere sempre aperta l'operatività dello scalo. Sempre dalla notte, sono in corso le operazioni di de-icing dei velivoli, fondamentali in casi come questo per garantire la sicurezza dei voli: la neve depositata sulle ali degli aeromobili, in situazioni di bassa temperatura, tende infatti a congelarsi rendendo impossibile il decollo. Per questo a Fiumicino sono stati stoccati oltre 100.000 litri di liquido antighiaccio per gli aeromobili, che ora vengono utilizzati attraverso appositi macchinari.

NEVE ROMA 1

Collegamenti Roma-Milano. La nevicata a Roma sta provocando ripercussioni anche sui collegamenti aerei tra la capitale e Milano. Lo scalo di Linate da stamattina ha dovuto cancellare quattro voli in partenza per il mancato arrivo dei velivoli. Si registrano inoltre ritardi fino a tre ore sia nelle partenze che negli arrivi. Diversi voli sono in attesa di decollare. A Milano le temperature si aggirano appena sopra lo zero, ma la giornata è serena e a Linate, come a Malpensa, l'operatività è nella norma.