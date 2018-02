NEW ORLEANS CELEBRA I SUOI 300 ANNI - ALCUNE IMMAGINI STORICHE RIVELANO LA VECCHIA FACCIA DELLA “BIG EASY” CON SALOON E SIGNORINE DISCINTE MENTRE ESERCITANO LA LORO ATTIVITÀ NEL DISTRETTO A LUCI ROSSE TRA FOLLE DI AVVENTORI NEL GIORNO DEL MARTEDÌ GRASSO (GALLERY)

DAGONEWS

Tra le incredibili immagini emerse si vedono folle di persone che prendono parte ai frenetici festeggiementi del celebre Martedì grasso di New Orleans.

In altri scatti dìepoca si vedono giovani ragazzi vendere latte, frutta e altri prodotti nel famose mercato francese della città.

una prostituta di new orleans una prostituta di new orleans 3 una prostituta di new orleans 4 una prostituta di new orleans 2 new orleans 3 l arlington era il piu celebre bordello della citta lo storico carnevale di new orleans il mercato francese di new orleans new orleans 2 cortile francese di new orleans foto storiche di new orleans 2 foto storiche di new orleans il carnevale di new orleans il carnevale di new orleans 2 il carnevale di new orleans 3 il mercier di new orleans il carnevale di new orleans 5 il carnevale di new orleans 4 una strada di new orleans

Insieme alle maschere, i

costumi e i carri da parata ci sono anche molte fotografie che ritraggono delle prostitute mentre lavorano nello storico distretto di Storyville.