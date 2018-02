NIENTE PANICO, È SOLO UN GROSSO PUGNALE PIANTATO SULLA SCHIENA – UN BRASILIANO SI TROVAVA IN UN BAR CON DEGLI AMICI QUANDO È STATO ACCOLTELLATO ALLE SPALLE: IL RAGAZZO PERÒ È RIMASTO IMPASSIBILE E LO SI VEDE NELLE IMMAGINI MENTRE ASPETTA I SOCCORSI CON UNA CALMA A DIR POCO ZEN (VIDEO!)

Elionardo Nascimento è stato pugnalato alla schiena in un pub al nord del Brasile. La lama ha mancato la spina dorsale di appena qualche millimetro e l’attacco secondo la vittima sarebbe avvenuto ingiustificatamente.

Nel video, si vede il 22enne mentre aspetta calmo e imperturbabile l’arrivo dell’ambulanza, nonostante il grosso coltello da cucina nuovo di zecca conficcato nella schiena.

Elionardo stava bevendo con degli amici in un pub di Brasileia, una cittadina rurale nel nord del Brasile, quando l’assalitore lo ha raggiunto alle spalle e gli ha piantato la lama tra le spalle.

Il 22enne è riuscito a sopravvivere al violento attacco grazie al fatto che il coltello miracolosamente non ha raggiunto alcun organo vitale e ha mancato di poco la colonna vertebrale, hanno riferito i chirurghi.

Il ragazzo adesso si trova ricoverato in ospedale, dove è in fase di guarigione, e si dice ancora sorpreso dell’accaduto:

“Non ho idea del perché sia accaduto. Non avevo litigato con nessuno, ero solo venuto al pub per fare due chiacchiere con gli amici e me ne stavo fuori tranquillo con un cocktail in mano. Non l’ho nemmeno visto avvicinarsi, ho solo sentito un forte pugno sulla schiena che mi ha fatto quasi cadere a terra.”

“Ero ancora confuso da quanto accaduto quando il mio amico mi ha detto che avevo un coltello conficcato sulla schiena: non riuscivo a crederci. Non sentivo alcun dolore, credo mi trovassi in uno stato di shock, ma sapevo che dovevo mantenere la calma e restare in piedi. Non avrebbe avuto senso farsi prendere dal panico, avrei solo peggiorato la situazione.”

Gli investigatori hanno individuato l’assalitore che adesso è ricercato con l’accusa di tentato omicidio. Elionardo non ha subito alcuna lesione permanente.

