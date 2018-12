6 dic 2018 20:00

NIENTE SESSO? ALLORA TI PICCHIO – UNA RAGAZZA BALLA CON UN DOMINICANO IN DISCOTECA E ACCETTA L’INVITO DI ACCOMPAGNARLO A CASA, MA POI METTE IN CHIARO CHE NON VUOLE FARE SESSO – A QUEL PUNTO LUI VA SU TUTTE LE FURIE E LA RIEMPIE DI BOTTE CON UN MATTARELLO. LUI RISCHIA IL PROCESSO, LEI È FINITA IN OSPEDALE