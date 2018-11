NON AVRAI ALTRA DOMINATRICE ALL’INFUORI DI ME – MISTERO SULLA MORTE DI KOULLA KAKOULLI, 56 ANNI, CONOSCIUTA ANCHE COME “DOMETRIA” – LA DONNA, CHE GESTIVA UNA CAMERA DELLA TORTURA NEL SUO APPARTAMENTO, È STATA TROVATA MORTA IN CASA CON DELLA POLVERE BIANCA SOTTO IL NASO – IL PATOLOGO: “NEL SUO SANGUE SONO STATE TROVATE TRACCE DI EROINA E…” (FOTOGALLERY BOMBASTICA)

DAGONEWS

Rimangono ancora un mistero le cause della morte di Koulla Kakoulli, 56 anni, conosciuta anche come “Mistress Dometria” per la ‘camera di tortura’ che gestiva all’interno del suo appartamento di Brighton, in Gran Bretagna.

I clienti pagavano per sottoporsi alle pratiche sessuali estreme della donna, madre di cinque figli, che si definiva la dominatrice più brutale del mondo. Aveva recitato in diversi film hardcore fetish, aveva partecipato a tornei internazionali di body building e gestiva un club chiamato “The Brighton Dungeon”.

Nonostante il suo severo regime di allenamento, un patologo ha rilevato che faceva uso di steroidi per fare massa muscolare, di cocaina, diazepam, ketamina e metadone. Tutte sostanze ritrovate nel cadavere durante l’autopsia.

La donna è stata trovata morta lo scorso 3 agosto nella sua camera da letto. A dare l’allarme era stato un cliente che non era riuscito a entrare in casa per il suo appuntamento. Tracce di polvere bianca sono state rinvenute sotto la narice sinistra, Il dott. Mark Taylor, patologo, ha dichiarato che la causa di morte non è stata ancora accertata: «Probabilmente si è trattato di un’aritmia. Non c’erano segni di lesioni sul corpo».

