NON BASTANO 7 MILIONI DI EURO PER VENDERE LA MERCEDES DI ADOLF HITLER

LA MERCEDES DI ADOLF HITLER

Non sono bastati 7 milioni di euro per vendere la Mercedes-Benz 770 K Grosser Open Tourer che fu di Adolf HitlerMercedes-Benz 770 K Grosser Open Tourer che fu di Adolf Hitler; la vettura era stata messa all'asta da Worldwide Auctioneers a Scottsdale, in Arizona, lo scorso 17 gennaio. Il proprietario, che si era impegnato a versare il 10% del ricavato a un programma sociale sull'Olocausto, non ha ritenuto soddisfacente l'offerta fatta – che non ha raggiunto il minimo stanziato – preferendo rifiutare.

Il veicolo in questione è uno dei pochissimi ancora rimasti in circolazione, di cui solo tre sono nelle mani di privati. Una storia decisamente particolare quella dell'auto del Fuhrer, che la usò in diverse uscite ufficiali come l'incontro con Benito Mussolini o la parata della vittoria a Berlino; un'auto che continua ad alimentare polemiche visto che per molti, proprio per quello che rappresenta, dovrebbe essere demolita.

L'AUTO POTREBBE ESSERE VENDUTA ATTRAVERSO UNA TRATTATIVA PRIVATA

Sequestrata dalle forze americane nel 1945, l'auto cominciò a passare di mano in mano viaggiando per il mondo arrivando prima in Austria, poi in un museo automobilistico a Las Vegas attraversando di nuovo l'oceano per finire nelle mani di un magnate del birrificio a Monaco e infine di un anonimo collezionista russo che l'ha comprata anni fa da un venditore di classic car della città di Bielefeld, guarnigione dell'esercito britannico.

Ora, però, il suo percorso potrebbe essersi interrotto: l'offerta ricevuta in sede d'asta, infatti, non è stata sufficiente a convincere il proprietario a privarsi del mezzo, anche se, come confermato da un rappresentante della casa d'asta, una vendita potrebbe ancora essere possibile mentre le trattative con l'offerente proseguiranno in privato ora che l'asta è chiusa.