NON CESSO D'AMARTI – GLI UOMINI PASSANO IN MEDIA 7 ORE ALL’ANNO IN BAGNO PER NASCONDERSI DA MOGLI MOLESTE E FIGLI PESTIFERI – OVVIAMENTE SI STA CHIUSI IN BAGNO NON PER ESPLETARE I PROPRI BISOGNI CORPORALI, MA PER CONTROLLARE IL CELLULARE IN SANTA PACE O PER…

DAGONEWS

Si sente spesso parlare di persone che si lamentano di non avere abbastanza "tempo da soli". A quanto pare non è il caso di quegli uomini che hanno trovato un modo tutto loro per isolarsi dal mondo: nascondersi in bagno per pace e tranquillità.

Secondo una ricerca che ha preso in considerazione 1.000 persone, gli uomini si chiudono al bagno per sfuggire a partner fastidiose, per evitare i figli e per guardare il cellulare indisturbati. Ovviamente in quei momenti il bagno non viene usato per espletare i bisogni corporali, ma solo per trovare un po’ di tranquillità.

«Abbiamo tutti bisogno di un po' di tempo per noi stessi – ha detto uno dei ricercatori - E il bagno sembra essere il luogo prescelto, una sorta di santuario nel quale possiamo isolarci dal mondo esterno. È il posto ideale per fare ciò che ci pare».

Il 45 per cento degli intervistati ha dichiarato che dedicare tempo a se stessi è una lotta e 25% uomini su cento sono arrivati a dire che se non fossero riusciti a fuggire in bagno di tanto in tanto non sarebbero riusciti ad andare avanti nella loro relazione. Il 23 per cento descrive il bagno come il proprio piccolo rifugio e un "luogo sicuro".

