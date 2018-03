NON FIDATEVI DI 'TRUST' - LA SORELLA DI JOHN PAUL GETTY III VUOLE DENUNCIARE DANNY BOYLE. LA SUA SERIE TV (SU SKY ATLANTIC A FINE MARZO - TRAILER 1/2) PARLA DEL RAPIMENTO DEL NIPOTE: "QUELLA RAFFIGURATA È UNA VISIONE DIFFAMATORIA DELLA NOSTRA FAMIGLIA, I VERI ASSETATI DI DENARO SONO..."

DAGONEWS

trust DI DANNY BOYLE

La sorella di John Paul Getty III ha minacciato di denunciare Danny Boyle, sostenendo che la sua prossima serie tv 'Trust' faccia apparire la sua famiglia complice del famigerato rapimento.

In una lettera ottenuta dall’Hollywood Reporter, l’avvocato di Ariadne Getty, Martin Singer, ha scritto che la serie sarebbe una “raffigurazione crudele, meschina e diffamatoria” della famiglia.

ariadne getty

“È ironico che abbiate titolato la vostra serie TV proprio con quel nome” ha detto Singer, riferendosi alla parola 'Trust' ('Fiducia') che Danny Boyle ha scelto per il suo dramma televisivo.

“Sarebbe stato più appropriato chiamarla ‘Sospetti e Bugie' dal momento che la versione di un'ipotetica collusione tra i Getty e i rapitori è falsa, fuorviante e gli spettatori non dovrebbero credere a ciò che gli viene narrato.”

La serie in dieci episodi di Danny Boyle, che debutterà sul canale FX negli Stati Uniti il 25 marzo (in Italia arriverà in escluisiva su Sky Atlantic il 28 marzo) avrà come protagonista Donald Sutherland nei panni di Jean Paul Getty.

Anche se non viene detto in maniera esplicita che Ariadne e gli altri familiari fossero complici della 'ndrangheta, Singer sostiene che la serie sia diffamatoria perché lo implicherebbe.

trust DI DANNY BOYLE 3

Nella lettera Singer prosegue: “State utilizzando una notizia falsa della tragedia che ha colpito la famiglia Getty solo per fare soldi. Questo fa abbastanza ridere, dal momento che una delle tematiche principali di ‘Trust’ è la raffigurazione dell’avidità della famiglia del mio cliente.”

TRUST di danny boyle 4

Singer dice che Ariadne non è mai stata consultata per la seria, e ha chiesto alla rete americana FX di rendere immediatamente tutti gli episodi disponibili per una sua revisione.

L'erede dell'impero Getty si era scagliata anche contro il film di Ridley Scott, All the money in the world, sempre sul rapimento. Per una famiglia che ha sempre cercato di coprire con attività filantropiche i suoi molti lati oscuri, il racconto di quegli anni è un danno notevole...

trust DI DANNY BOYLE 2

j paul getty danny boyle TRUST DI DANNY BOYLE 5 trust di danny boyle 6