LA (NON) IMPORTANZA DI CHIAMARSI EUGENIE – LA CUGINA SFIGATA DEI PRINCIPI HARRY E WILLIAM STA PER SPOSARSI, MA LE NOZZE STANNO SULLE BALLE AI SUDDITI – UNA PETIZIONE HA RACCOLTO OLTRE 30MILA FIRME PER IMPEDIRE CHE SOLDI PUBBLICI VENGANO SPESI PER LA CERIMONIA E LA BBC HA SNOBBATO LA DIRETTA. E SAPETE COME SI E' SCOPERTO CHE AL POVERO SPOSO NON ANDRA' NESSUN TITOLO NOBILIARE? DALLE TAZZE COMMEMORATIVE (ECCO PERCHE')

DAGONEWS

eugenie e jack 1

Una petizione su un sito pro Repubblica è stata firmata online da oltre 32mila persone che chiedono che i soldi dei contribuenti non siano spesi per finanziare il matrimonio della principessa Eugenie che sposerà Jack Brooksbank, magnate della tequila, in un sontuoso evento il prossimo 12 ottobre.

«Questo matrimonio reale è un evento privato e personale che viene vestito da evento nazionale - si legge nella petizione - Eugenie non svolge attività reali e c'è poco interesse da parte del pubblico per un altro matrimonio reale.

merchandising di eugenie e jack 2

I reali stanno mettendo sulle nostre spalle le spese di un altro costoso matrimonio. Ci è stato detto che queste nozze saranno meno esose dell’ultimo, ma si preannuncia un costo di 35 milioni di dollari per un matrimonio di un reale minore».

E non è la sola tegola che arriva sul matrimonio di Eugenie, visto che la BBC non si è dimostrata interessata a trasmette le nozze in diretta per paura di un flop: il matrimonio sarà seguito dal programma ‘This Morning’ e andrà in onda su ITV.

Valeria Paglionico per "www.fanpage.it"

merchandising di eugenie e jack 1

Ottobre è cominciato ed è partito il conto alla rovescia per il prossimo matrimonio reale: il 12 di questo mese la principessa Eugenie, cugina di William ed Harry, sposerà il fidanzato Jack Brooksbank, dando vita all'ennesimo attesissimo Royal Wedding. Come succede prima di ogni cerimonia di questo calibro, la Royal Collection Trust ha presentato degli oggetti commemorativi ufficiali ma la cosa che nessuno si aspettava è che praticamente non ci sarebbe stata traccia dello sposo nelle scritte stampate su tazze e piatti: ecco per quale motivo.

eugenia

La famiglia reale inglese è una delle più in vista al mondo e, quando al suo interno viene celebrato un matrimonio, questo diventa un affare di stato. Il prossimo 12 ottobre la principessa Eugenie sposerà Jack Brooksbank e, per festeggiare al meglio l'atteso evento, la Royal Collection Trust ha realizzato una collezione di oggetti commemorativi proprio come era accaduto alle nozze di Meghan Markle e del principe Harry.

eugenia di york e il futuro marito 7

Si tratta di un set di tazzine, tazze da tè e piatti, tutti in porcellana decorata con degli eleganti fiori ma la cosa che in molti hanno notato è che il monogramma con tanto di corona reale riproduce solo l'iniziale della principessa, eliminando ogni tipo di riferimento al futuro marito.

Bisogna guardare con attenzione nella parte interna della tazza e in quella posteriore del piatto per trovare il nome di Jack. La scelta dovrebbe essere legata alle regole imposte dal protocollo reale, secondo il quale non è possibile collocare la corona reale sopra l'iniziale di uomo borghese che entra a far parte della Royal Family, non acquisendo però alcun titolo nobiliare.

merchandising di eugenie e jack 3

A questo punto non resta che aspettare il 12 ottobre per capire come i due avranno organizzato la cerimonia: sarà davvero identica a quella di Harry e Meghan?

merchandising di harry e meghan 1 eugenia di york e il futuro marito 6 eugenia di york e il futuro marito 2 eugenia di york e il futuro marito 3 eugenia di york e il futuro marito 1 eugenia di york e il futuro marito 4 eugenia e harry