NON MI DIRE NO! - A MANTOVA UNA 15ENNE PESTA A SANGUE E MANDA IN OSPEDALE LA MADRE CHE AVEVA OSATO VIETARLE DI CARICARE SU YOUTUBE UN VIDEO - LA RAGAZZINA VOLEVA PUBBLICARE UN FILMATO CON UNA SUA “PERFORMANCE” DI DANZA MA LA SIGNORA AVEVA GIUDICATO IL VIDEO INOPPORTUNO. A QUEL PUNTO…

Giu. Spa. per “Libero quotidiano”

Avrebbe voluto pubblicare su YouTube la sua performance di danza ma, davanti al diniego della madre, lei la picchia, mandandola in ospedale. Una ragazzina mantovana di 15 anni è stata denunciata per lesioni e segnalata alla procura dei minori di Brescia. Gli agenti delle Volanti sono intervenuti dopo la segnalazione di un vicino allarmato dalle urla che provenivano dall' appartamento attiguo.

Secondo quanto potuto ricostruire, la lite tra la donna e la quindicenne è scoppiata davanti alla richiesta della ragazzina di poter pubblicare un video su YouTube. La madre, dopo aver visto il filmato e ritenendolo «inopportuno» perché eccessivo per una bambina di 15 anni, le avrebbe detto un semplice «no».

Tanto è bastato per far alterare la 15enne che, in uno scatto di ira e senza neppure capire cosa stesse facendo, si è scagliata con tutta la sua forza contro la madre colpendola violentemente al volto e all' addome. Un vero e proprio pestaggio tanto che la donna è stata ricoverata in ospedale dal 118 ed è rimasta in osservazione per una notte. Ora il tribunale dei minori di Brescia valuterà il caso e dovrà decidere il destino della ragazza.