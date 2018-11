NON C’È PIÙ MUSK NEL TUNNEL - LA "BORING COMPANY" DI ELON MUSK HA ANNUNCIATO DI AVER RINUNCIATO AL PROGETTO DI COSTRUIRE UN TUNNEL SOTTERRANEO SUPER TECNOLOGICO PER IL TRASPORTO URBANO SOTTO L'AUTOSTRADA 405, LUNGO IL WESTSIDE DI LOS ANGELES – PER IL GENIO FOLLE ADESSO C’È UNA NUOVA SFIDA: “VOGLIO TRASFERIRMI SU MARTE IN PIANTA STABILE…”

Da "Ansa"

tunnel los angeles 8

La Boring Company di Elon Musk ha annunciato di aver rinunciato al progetto di costruire un tunnel sotterraneo super tecnologico per il trasporto urbano sotto l'autostrada 405, lungo il Westside di Los Angeles. La decisione è stata presa in seguito ad un raccordo raggiunto con alcuni gruppi della città californiana.

I gruppi avevano fatto causa a Los Angeles per la decisione di esentare il progetto da un processo di revisione ambientale. La società ha fatto sapere in un comunicato che si concentrerà invece sulla costruzione di un tunnel operativo al Dodger Stadium. Musk l'anno scorso aveva presentato il piano come un sistema innovativo per bypassare l'autostrada 405, uno dei tratti più trafficati di tutti gli Stati Uniti.

tunnel los angeles 7

Andrea Centini per "www.fanpage.it"

Elon Musk, il vulcanico amministratore delegato di SpaceX, ha annunciato che molto probabilmente si trasferirà su Marte per restarci. Il magnate sudafricano naturalizzato americano, intervistato da Mike Allen durante una puntata di Axios sul canale HBO, ha dichiarato che le probabilità che faccia questo viaggio senza ritorno sono del 70 percento.

tunnel los angeles 6

Non è un mistero che la sua compagnia aerospaziale privata stia lavorando alacremente per conquistare il Pianeta Rosso, dove è appena “ammartato” il lander della NASA InSight, ma sono ancora molteplici gli ostacoli da superare.

Non solo sotto il profilo della costruzione di navicelle in grado di effettuare il viaggio e soprattutto di posarsi senza problemi sulla superficie di Marte, ma anche della sicurezza degli astronauti. Diversi studi hanno infatti dimostrato che le radiazioni cosmiche prese durante il lungo viaggio sarebbero fatali per gli uomini, per i quali fra l'altro devono ancora essere progettate tute adatte al Pianeta Rosso.

elon musk

Musk, con il suo inguaribile ottimismo, ha dichiarato che i viaggi verso Marte saranno possibili entro 7 anni, e che non si tratterà di un'esperienza solo per ricchi (nonostante i circa 200mila dollari stimati per acquistare il costo del biglietto).

Il CEO di SpaceX ha spiegato che innanzitutto c'è un rischio di morire sensibilmente più elevato rispetto alla Terra, inoltre si dovrà lavorare duramente per costruire l'insediamento. I primi coloni saranno in pratica operai specializzati con pochissimo tempo libero a disposizione, e soprattutto con diverse sfide per la sopravvivenza. “Questa è davvero un'esperienza per ricchi?”, ha domandato Musk al suo interlocutore.

tunnel los angeles 4

Anche se il traguardo è ancora molto lontano e il percorso irto di ostacoli, SpaceX continua a bruciare le tappe. A gennaio 2019, infatti, la sua capsula per l'equipaggio “Crew Dragon” farà un volo di prova senza equipaggio verso la Stazione Spaziale Internazionale, mentre a giugno dello stesso anno dovrebbe effettuare il primo volo con astronauti a bordo.

Il primo obiettivo degli americani è sganciarsi dall'obbligo di sfruttare la navetta Soyuz russa, l'unica in grado di portare astronauti sulla ISS dopo il pensionamento degli Shuttle; il secondo è la (ri)conquista sulla Luna, ma il più ambizioso resta il Pianeta Rosso, che probabilmente verrà raggiunto grazie alla navicella "Starship".

tunnel los angeles 1 tunnel los angeles 2

tunnel elon musk 3 tunnel elon musk 4 tunnel elon musk 2 elon musk tunnel elon musk 1 elon musk 5 tunnel los angeles 5