4 ott 2018 09:49

NON SI GUARDA IN FACCIA A NESSUNO - L’ATTACCANTE DEL NAPOLI, ARKADIUSZ MILIK, RAPINATO NELLA NOTTE DELL'OROLOGIO, UN ROLEX DA 7 MILA EURO - LA RAPINA È AVVENUTA, INTORNO ALLE 2, IN UNA STRADA DI VARCATURO, ALLA PERIFERIA DI GIUGLIANO - IL POLACCO STAVA RIENTRANDO A CASA DOPO AVER DISPUTATO LA PARTITA ALLO STADIO SAN PAOLO DI NAPOLI DI CHAMPIONS CONTRO IL LIVERPOOL