NON SI PUO' MAI STARE TRANQUILLI: ARRIVA IL "NO PANT DAY" LA GIORNATA MONDIALE IN CUI LE PERSONE PRENDONO I MEZZI PUBBLICI SENZA PANTALONI. DA CAPIRE SE SI SIANO PRESENTATI ANCHE AL LAVORO A GAMBE NUDE E LE CHIAPPE AL VENTO MA UNA DOMANDA PERVADE: NON POTEVATE ORGANIZZARLO D'ESTATE?

Da "Libero Quotidiano"

no pants day a milano

La voglia di apparire a tutti i costi non ha davvero limiti. Se ne sarà accorto chi ieri, a Milano, si è imbattutto in uomini e donne vestiti di tutto punto, ma in mutande, in procinto di prendere la metropolitana, nonostante il freddo.

Così, chiappe al vento, decine di persone ieri hanno voluto dare il proprio "contributo" al "No Pant Day" o "No Pant Subway Ride" (in pratica, una giornata senza pantaloni), che si è svolto in 60 città del mondo. Lo scopo, e la raccomandazione, è quella di girare in metropolitana come godendo della libertà assoluta nel non indossare pantaloni o gonne e di comportarsi come se fosse la cosa più normale del mondo.

no pants day 2

Ai partecipanti, inoltre, soprattutto maschietti, viene suggerito di indossare dei boxer. Pare che il rituale sia nato nell' università del Texas, di certo si sa che la "stranezza" praticata per lo più nei paesi di lingua inglese, stia ora contagiando l' Europa.

no pants day sotto al duomo

Da capire se i protagonisti che ieri hanno preso la metro in mutande, si siano poi rivestiti o abbiano proseguito la giornata con le gambe al vento.

no pants day davanti al bancomat no pants day 10 no pants day 9 no pants day 11 no pants day 8 no pants day nel queens no pants day 12 no pants day 14 no pants day 13 no pants day 3 no pants day 4 no pants day 7 superman no pants day no pants day 6 no pants day pelliccia e lingerie no pants day in mutande e calzini