NONNETTA FLASH! - KIMIKO NISHIMOTO È UNA GIAPPONESE CHE HA SCOPERTO DI AVERE UN TALENTO PER LA FOTOGRAFIA A 72 ANNI - LE SUE OPERE ADESSO SONO ESPOSTE A UNA MOSTRA PERSONALE A TOKYO E L'ARTISTA CONTINUA A CARICARNE SUL SUO PROFILO INSTAGRAM, CHE GESTISCE PERSONALMENTE - VIDEO

DA 'www.boredpanda.com'

kimiko nishimoto

Chi ha detto che la tecnologia è solo per giovani? Kimiko Nishimoto, una vispa nonnetta giapponese di 89 anni, ha scoperto in tarda età i miracoli del foto ritocco digitale e da 17 anni pubblica sul suo profilo Instagram, che gestisce personalmente, le sue fantasiose e divertenti creazioni fotografiche, con uno stile veramente unico.

Kimiko ha scoperto la fotografia digitale alla tenera età di 72 anni, quando suo figlio insegnava a un corso per principianti e lei decise di prendervi parte, inconsapevole del fatto che stava per risvegliare in se una passione che non aveva mai saputo di avere.

kimiko nishimoto 2

La scintilla d’amore con la fotografia scattò immediatamente e iniziò a scattare diversi autoscatti comici e eccentrici. Dopo dieci anni ha fatto la sua prima mostra personale al museo locale di Kumamoto, nella sua città natale, e ora ha avuto una retrospettiva tutta sua alla prestigiosa galleria Epson di Tokyo.

Il titolo della mostra è “Asobokane” – che tradotto significa “giochiamo” – dove sono state presentate alcune opere inedite dell’artista ottuagenaria.

Non è davvero mai troppo tardi per cominciare.

kimiko nishimoto 4 kimiko nishimoto 3 kimiko nishimoto 5 kimiko nishimoto 7 kimiko nishimoto 6 kimiko nishimoto 9 kimiko nishimoto 11 kimiko nishimoto 12 kimiko nishimoto 16 kimiko nishimoto 10 kimiko nishimoto 8 kimiko nishimoto 18 kimiko nishimoto 17 kimiko nishimoto 14 kimiko nishimoto 15 kimiko nishimoto 13 kimiko nishimoto 8