TORNA LA CHAMPIONS IN RAI, A "SKY" L’ESCLUSIVA DI EURO 2020 - LA TV PUBBLICA TRASMETTERÀ IN CHIARO LA MIGLIORE GARA DELLE ITALIANE IL MERCOLEDI’ E LE PARTITE DELLA NAZIONALE FINO AL 2022 - LA PIATTAFORMA SATELLITARE SI AGGIUDICA TUTTE LE GARE DEL PROSSIMO EUROPEO - ACQUISITI DA SKY PER 3 ANNI ANCHE I DIRITTI PER LA FORMULA 1- 4 GARE (TRA CUI MONZA) IN CHIARO SU TV8