7 mar 2018 15:00

UNA NUOVA SPERANZA? - PER LE PERSONE SIEROPOSITIVE CHE NON RISPONDONO PIÙ AI FARMACI ANTIRETROVIRALI ARRIVA UN NUOVO FARMACO, IL PRIMO DI UNA NUOVA CLASSE DI ANTIRETROVIRALI, CHE PUÒ ESSERE INIETTATO IN VENA OGNI 14 GIORNI. LO HA APPROVATO LA FOOD AND DRUG ADMINISTRATION (FDA), L'AGENZIA USA CHE REGOLA I FARMACI