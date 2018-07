Barbara Costa per Dagospia

DEPILAZIONE PENE 11

Il modo migliore per farlo è distesi sul letto. Ma la prima volta meglio farlo in bagno, si sporca troppo. Molti lo fanno sotto la doccia ogni due giorni, altri preferiscono seduti sul wc a gambe larghe e un asciugamano sotto. Chi ha tempo, lo fa dentro la vasca, immerso nella schiuma, è più rilassante.

Depilarsi pene e testicoli è un’operazione delicata, che la maggior parte degli uomini preferisce fare da sé, a casa e non nei centri estetici, e per questi motivi: ci sono poche estetiste che depilano il sesso maschile e quelle che lo fanno bene sono anche meno, trovare un estetista uomo è un’impresa, e poi giustamente tanti maschietti si vergognano di farsi manipolare da mani estranee proprio lì: temono l’eventuale, involontaria erezione. Sempre più uomini scelgono di depilarsi il pene per l’illusione ottica di averlo più lungo e grosso, e anche perché la penetrazione "nuda" dà sensazioni niente male.

DEPILAZIONE PENE

Gli uomini che dicono di depilarselo per scelta igienica mentono o sono male informati: un sesso non depilato ma accuratamente lavato sta bene così. Un maschio che se lo depila lo può fare per vanità, per compiacere se stesso e le donne, o perché spinto dai video porno, dove peni depilati alla perfezione imperano. I pareri femminili si dividono a metà, c’è chi lo ama depilato e chi no, ma meglio, aggiungo io, un maschio che si dedica alla cura di sé, di quelli talmente tamarri da arrivare a mostrare in spiaggia e a letto peli che spuntano orribili dagli slip.

DEPILAZIONE PENE 8

Ci sono donne che ricattano i propri uomini per costringerli a depilarselo negandogli la fellatio, al contrario donne la cui vista di un pene glabro provoca orrore, e altre che si eccitano solo al pensiero di baciare, leccare, succhiare un membro tutto sistemato e rasato. Ci sono coppie che si depilano a vicenda le parti intime, per loro farlo è un gioco, un preliminare sessuale.

DEPILAZIONE PENE 5

Un uomo che vuole pene e testicoli senza peli deve radere tutto il resto del corpo per non apparire grottesco, ma qual è la soluzione migliore per depilarseli? La maggioranza degli uomini non ha dubbi: meglio ricorrere alla fidata lametta, ma attenzione, mai la lametta che si usa per farsi la barba, meglio una lametta da donna, più delicata, da abbinare a gel appositi.

Alcuni usano creme depilatorie femminili perché meno aggressive, se invece si ricorre a depilatori elettrici, mai passarli sui testicoli! Lì la pelle è così sottile e mobile da essere facilmente catturata dalle pinzette del rasoio. Se si sceglie la ceretta, sono vagonate di pazienza per sopportare il dolore: per il sesso maschile è preferibile quella a resina naturale o a base di pasta di zucchero.

DEPILAZIONE PENE 2

Se ce l’hai piccolo depilato sembrerà ancora più piccolo, se te lo depili perché sta imbiancando non apparirà più giovane. Ogni uomo deve scegliere la soluzione più adatta guardandosi dentro e fuori le mutande. Se hai peli pubici indomabili, meglio accorciarli con le forbicine e sistemarli col regolabarba, e poi usare balsami e oli che li rendono morbidi e profumati. Le donne apprezzeranno: un uomo non depilato ma curato va oralmente premiato.

DEPILAZIONE PENE 6 DEPILAZIONE PENE 1