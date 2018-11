NUOVE ACCUSE PER L'IDEOLOGO ISLAMICO, TARIQ RAMADAN: AVREBBE ABUSATO DI ALCUNE STUDENTESSE MINORENNI QUANDO ERA PROFESSORE A GINEVRA - IL RACCONTO: “QUANDO È ARRIVATO IL TURNO DI UNA DELLE PRESUNTE VITTIME, L'HA FATTA ACCOMODARE SUL SEDILE ANTERIORE DELLA SUA MACCHINA E HA APPOGGIATO LA MANO DESTRA SULLA SUA COSCIA SINISTRA FACENDOLE POI UN…”

Mauro Zanon per “Libero quotidiano”

tariq ramadan

Tariq Ramadan, l' idolo intellettuale dei musulmani e della sinistra multiculturale europea, ha abusato di alcune sue studentesse minorenni quando era professore a Ginevra. È quanto emerso da un rapporto confidenziale consegnato al Consiglio di Stato lo scorso 31 ottobre, la cui esistenza è stata rivelata da Radio Lac.

L'inchiesta sugli abusi a scuola di Ramadan, ordinata dal governo del cantone svizzero il 14 marzo di quest' anno, riguarda il periodo in cui l'islamologo insegnava francese al Collège de Saussure (liceo) e al Cycle d' orientation des coudriers (scuola media) tra il 1984 e il 2004.

LA VIGNETTA DI CHARLIE HEBDO SU TARIQ RAMADAN

Nel rapporto, curato da due ex giudici che hanno interrogato una cinquantina di persone, tra cui quattro allieve dell' epoca del predicatore islamico, si legge che Ramadan «avrebbe tentato di sedurre senza successo una delle sue studentesse di 14 anni e sarebbe riuscito ad avere dei rapporti sessuali con altre tre studentesse di età compresa tra i 15 e i 18 anni». L'allora professore di francese, secondo il documento, invitava individualmente tutti i suoi allievi a pranzare in un ristorante fuori dalla scuola.

«Quando è arrivato il turno di una delle presunte vittime, l'ha fatta accomodare sul sedile anteriore della sua macchina e ha appoggiato la mano destra sulla sua coscia sinistra facendole delle avances inappropriate e intrusive», si legge nel documento.

Un' altra delle allieve che ha subìto gli abusi del nipote del fondatore dei Fratelli musulmani, ha detto di essere stata palpata mentre era in auto con lui.

tariq ramadan

Le informazioni confermano dunque quanto denunciato lo scorso anno dalla giornalista della Tribune de Genève Sophie Rosselli, che in un articolo intitolato "Il professor Tariq Ramadan seduceva le sue studentesse minorenni" aveva riportato la testimonianza di un' ex allieva che sarebbe stata violentata.

L' altra informazione inquietante emersa dal documento è che il direttore del Collège de Saussure e l' allora ministra dell' Istruzione Martine Brunschwig Graf erano stati informati sui comportamenti inappropriati e violenti dell' islamologo, ma avevano preferito tacere, per coprirlo. Ramadan, indagato per stupro sia in Francia che in Svizzera, è a un passo dal baratro.

TARIQ RAMADAN