CHIA-BOTTO DI INIZIO ANNO: ECCO PERCHE’ HO LASCIATO FABIO FULCO – "TUTTI CREDONO CHE SIA FINITA PERCHE’ SONO ALLERGICA AL MATRIMONIO E AI FIGLI MA NON E’ COSI’" – E POI PARLA DEL RAPPORTO COL CESTISTA GIUSEPPE POETA – IL VIDEO IN VERSIONE “CASALINGA INQUIETA IN MODALITA' SEXY”