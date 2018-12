NUOVI MOSTRI E DOVE TROVARLI – UN NEPALESE DI 35 ANNI È DIVENTATO UNA CELEBRITÀ DOPO AVER MOSTRATO LA SUA INSOLITA ABILITÀ DI TOCCARSI LA FRONTE CON LA LINGUA – L’UOMO, CHE SPERA DI OTTENERE IL GUINNESS WORLD RECORD, HA L’ORDINE TASSATIVO DI NON MOSTRARE LA MUTAZIONE DEL VISO DAVANTI AI BAMBINI: “UNA VOLTA L’HO FATTO E ALCUNI SE LA SONO FATTA ADDOSSO DALLA PAURA” – ECCO QUAL È IL SUO SEGRETO (VIDEO)

DAGONEWS

yagya bahadur katuwal 3

Un autista di uno scuolabus nepalese spera di accaparrarsi il Guinness World Record grazie alla sua insolita capacità di leccarsi la fronte: Yagya Bahadur Katuwal, 35 anni, di Urlabari, in Nepal, afferma di avere la lingua più lunga del mondo e riesce a coprirsi il naso con il labbro inferiore e a leccarsi le sopracciglia.

Katuwal è diventato una celebrità a livello locale dopo che un amico ha pubblicato un video sui social media. Tuttavia, gli è stato raccomandato di non mostrare la sua inusuale abilità al lavoro, poiché gli studenti si terrorizzano a vedere il cambiamento del suo volto. «I bambini non vogliono mai avvicinarsi a me - ha raccontato - Alcuni se la sono fatta addosso. Ma ho conosciuto anche adulti che sono svenuti quando mi hanno visto in azione».

yagya bahadur katuwal 4

Il suo segreto? «Ho un solo dente e questo mi consente di arrivare così in alto con il labbro inferiore» conclude.

yagya bahadur katuwal 2 yagya bahadur katuwal 1