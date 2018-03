I NUOVI MOSTRI DELLA LAGUNA - PESTAGGIO A VENEZIA: UNA BABY GANG MANDA ALL'OSPEDALE TRE RAGAZZINI - IN 30 SI SONO SCAGLIATI “SENZA MOTIVO” CONTRO UN TERZETTO DI ADOLESCENTI CHE SI SONO SALVATI SOLO GRAZIE A…

Aggrediti senza motivo. Calci e pugni a freddo in pieno giorno e in campo. Gli aggressori erano una trentina, gli altri tre. L’episodio è avvenuto sabato pomeriggio alle 15.30, a Venezia, in campo Santa Maria Nova. La violenza tipica di una baby gang che ha colpito a caso e che preoccupa non poco abitanti e commercianti della zona. I ragazzini picchiati sono dovuti andare al pronto soccorso a farsi medicare.

Già presentate ai carabinieri le denunce da parte dei genitori delle tre giovani vittime del pestaggio. Chi ha assistito all’episodio parla di violenza gratuita contro dei ragazzi di 15 e 16 anni che stavano rientrando a casa. Il gruppo degli aggressori proveniva da Mestre e Marghera. Tra loro ragazzi italiani e stranieri, la gran parte minorenni. “L’incontro” è in campo i tre hanno incontrato gli altri. Si sono scambiati alcune parole poi i tre sono stati aggrediti senza un vero motivo. Per fortuna in loro soccorso sono arrivati alcuni commercianti che per ripararli li hanno fatti entrare nel loro negozio. "Altrimenti non sappiamo come sarebbe andata a finire".

