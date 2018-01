UN NUOVO, PAUROSO VIDEO DEL JIHADISTA CHE A MELBOURNE HA TRAVOLTO I PEDONI, FACENDO 18 FERITI (TRA CUI UN ITALIANO) - DI ORIGINE AFGHANA, IL 25ENNE CON PROBLEMI PSICHICI HA DETTO DI AVER AGITO PER ‘VENDICARE I MUSULMANI MALTRATTATI NEL MONDO’

Da www.quotidiano.net del 22 dicembre 2017

C'è anche un italiano, tra le 18 persone investite dal Suv lanciato a folle velocità contro i passanti: si tratta di un 25enne di cui per ora non sono state diffuse le generalità ma che non sarebbe in pericolo di vita.

melbourne auto sui passanti

Gli stranieri feriti sono in tutto 9: oltre all'italiano ci sono un 61enne e un 67enne sudcoreani che versano in gravi condizioni, un bambino di 4 anni sudcoreano, una 25enne irlandese, un 45enne indiano, un 24enne cinese, un 43enne neozelandese e un 40enne venezuelano.

L'Unità di crisi della Farnesina è in contatto, sin dal primo momento, con il connazionale ferito, che è assistito dal personale del consolato generale a Melbourne.

LE INDAGINI - L'autore del gesto, "un atto deliberato" secondo le autorità, è un uomo dalla duplice nazionalità - australiana e afgana - arrivato in Australia da rifugiato e con alle spalle problemi di droga e mentali. Ha detto di voler vendicare "i maltrattamenti subiti dai musulmani". Le autorità australiane hanno spiegato comunque di non aver per ora trovato legami con organizzazioni terroristiche.

Il primo ministro Malcolm Turnbull ha ribadito che "in questa fase" non è stato stabilito alcun legame con il terrorismo. "Essere attaccati così, nel cuore di una delle nostri grandi città, è un evento traumatizzante, un crimine traumatizzante", ha sottolineando Turnbull spiegando che l'uomo "attribuisce le sue azioni a quelli che percepisce come maltrattamenti dei musulmani. Ma non ci sono legami noti con alcuna questione politica o legami con gruppi estremisti e sono stato informato che non è stato accertato alcun legame terroristico". Ha aggiunto però che "parecchio materiale" viene investigato e "niente deve essere escluso".

L'ATTENTATORE - L'uomo, che ha avuto una colluttazione con un agente fuori servizio, subirà una perizia psichiatrica e deve ancora essere formalmente interrogato dalla polizia. Secondo i media australiani, si chiama Saeed Noori.