SE LA SITUAZIONE POLITICA DOVESSE PRECIPITARE PER COLPA DELLA CRISI ECONOMICA E DELLO SCONTRO CON L’EUROPA È GIÀ PRONTA LA VIA DI FUGA: L'ELECTION DAY. L'IPOTESI CIRCOLA TRA PALAZZO CHIGI E IL QUIRINALE (I GIURISTI HANNO SCOVATO UNA NORMA CHE LO CONSENTE) - IL DILEMMA DI SALVINI: ROMPERE CON DI MAIO PER TENTARE UN GOVERNO DI CENTRODESTRA CON BERLUSCONI OPPURE CONTINUARE A FARE BUON VISO A CATTIVO GIOCO?