UN OCEANO AL COPERTO - IL PIU GRANDE E SOFISTICATO ESPERIMENTO SCIENTIFICO DELLA MARINA AMERICANA PER STUDIARE IL COMPORTAMENTO DELLE ONDE E TESTARE LE NUOVI IMBARCAZIONI MILITARI - UNA PISCINA CHE MISURA QUANTO UN CAMPO DA CALCIO É IN GRADO DI REPLICARE CON LA MASSIMA PRECISIONI OTTO CONDIZIONI OCEANICHE (VIDEO)

DA www.smithsonianmag.com

Passeggiando sulla costa di un oceano al chiuso – una struttura da 450,000 litri, grossa quanto un campo da calcio al centro navale della Marina di Washington D.C. – un Ammiraglio di divisione in kaki nuovi di zecca si appoggia a una ringhiera nei pressi, osservando le onde obbedienti che si tuffano e balzano come dei delfini obbedienti.

La recente installazione di 216 generatori di onde di ultima tecnologia controllati in remoto ha reso questa la più sofisticata ‘bacinella’ al mondo per testare scientificamente l’impatto dei flutti marini.

Insieme a modelli in scala in vetroresina, incrociatori grossi quanto canoe, cavalloni alti diversi metri, l’oggetto principale dello studio sono i moti delle onde oceaniche. I pannelli per le onde, ciascuno dei quali ha un proprio motore sincronizzato a un software, possono ricreare con precisione otto condizioni oceaniche (dalla piatta calma alla tempesta) di tutti e sette i mari, alzando e abbassando i movimenti dell’acqua come tasti di una pianola gigante le cui scale e le cui corde sono le onde.

La Marina utilizza questo bacino artificiale per assicurarsi che le imbarcazioni da milioni di dollari restino a galla prima che escano in mare aperto, misurando pure la capacità di sparare missili e far atterrare elicotteri in condizioni climatiche estreme.

Lanci, ondeggiamenti, accelerazioni e spostamenti – i calcoli eseguiti sono abbastanza da far venire il mal di mare.

Le simulazioni nella nuova piscina (in cui la differenza con l’acqua salata è accuratamente soppesata) possono coprire fino a sei settimane di scenari che avrebbero impiegato diversi mesi di crociera per essere ricreate.

Di recente, la Marina ha testato un missile sottomarino che dovrebbe diventare operativo nel 2031. Gli altri test restano top secret.

Il realismo dell’alto mare non ha eguali, a meno che, ovviamente, non si programmino le onde per essere esattamente parallele, cosa che non accade in mare aperto. Simili tecnologie sono riuscite a ricreare onde a forma di lettere, quasi fosse una forma d’arte.