Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia

mr franz e cicciolina

Dagonews

Per i fan di Ilona Staller, in arte Cicciolina, non è un momento facile. Chi l’ha amata grazie ai suoi film, la ricorda florida, avvolgente, sensualissima. Le cronache di questi giorni, invece, ci restituiscono l’ex pornostar a fare i conti della serva sul denaro, aggrappata al vitalizio, come un Mario Capanna qualsiasi, e a frignare “se me lo tolgono ritorno in Ungheria”.

cicciolina sul palco dell aquapiper (2)

Ma c’è stato un momento in cui l’attrice sorrideva alla vita con le sue grandi labbra e portava gioia nei cuori degli italiani. Una di queste occasioni è saltata fuori dall’archivio del nostro fotografo, Luciano Di Bacco. Il 14 agosto 1995 Cicciolina, allora 44enne, si esibì all’Aquapiper di Guidonia, regno dell’erotismo capitale gestito dal mitologico Mr. Franz. La Staller, con un abito bianco da sposina, si esibì in uno strip castigatissimo e poi interagì con i fan (e molte fan) che le rivolsero domande sulla vita, sul piacere e sul porno…

cicciolina scortata lascia l aquapiper cicciolina risponde alle domande dei suoi fan (2) cicciolina risponde alle domande dei suoi fan (1) cicciolina nel suo spettacolo all aquapiper (7) cicciolina nel suo spettacolo all aquapiper (8) cicciolina nel suo spettacolo all aquapiper (2) cicciolina nel suo spettacolo all aquapiper (1) cicciolina nel suo spettacolo all aquapiper (11) cicciolina a bordo piscina all aquapiper (1) cicciolina nel suo spettacolo all aquapiper (10) cicciolina nel suo spettacolo all aquapiper (12) cicciolina a bordo piscina all aquapiper (2) cicciolina e mr franz cicciolina in braccio a mr franz cicciolina nel suo spettacolo all aquapiper (14) cicciolina nel suo spettacolo all aquapiper (13) cicciolina nel suo spettacolo all aquapiper (15) cicciolina nel suo spettacolo all aquapiper (16) cicciolina nel suo spettacolo all aquapiper (17) cicciolina nel suo spettacolo all aquapiper (19) cicciolina nel suo spettacolo all aquapiper (18) cicciolina nel suo spettacolo all aquapiper (3) cicciolina nel suo spettacolo all aquapiper (21) cicciolina nel suo spettacolo all aquapiper (9) cicciolina scende la scale cicciolina nel suo spettacolo all aquapiper (4) cicciolina nel suo spettacolo all aquapiper (5) cicciolina nel suo spettacolo all aquapiper (6) cicciolina risponde alle domande dei suoi fan (3) cicciolina sul palco dell aquapiper (1)