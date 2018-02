OGGI QUI DOMANI ALLAH - IN INDONESIA CINQUE PERSONE SONO STATE PUNITE IN PUBBLICO, UNA DOZZINA DI FRUSTATE DAVANTI ALLA MOSCHEA, PER AVER VIOLATO LA SHARIAH TRA CUI UNA DONNA E UN UOMO CRISTIANI, ACCUSATI DI AVER GIOCATO D’AZZARDO (MA SI TRATTAVA DI UN INNOCUO GIOCO A PREMI PER BAMBINI) VIOLANDO LA LEGGE ISLAMICA (VIDEO)

DAGONEWS

punizione in pubblico sharia

Una donna e un uomo cristiani nella provincia di Banda Aceh, in Indonesia, sono stati frustati in pubblico martedì scorso colpevoli di aver giocato a un gioco a premi per bambini.

Il gioco è stato visto dalle autorità conservatrici musulmane come ‘azzardo’ e dunque in violazione della legge della Sharia.

Circa 300 persone hanno assistito alla scena riprendendo coi cellulari, fischiando e deridendo Dahlan Silitonga, di 61 anni, e Tjia Nyuk Hwa di 45, mentre venivano puniti rispettivamente una con sei e l’altro con sette colpi di frustra.

La coppia era stata arrestata insieme a un terzo uomo mentre stavano in una sala giochi a premi dove i clienti possono utilizzare delle monete in cambio di voucher o premi anche in denaro.

punzione in pubblico sharia 2

Facevano parte di cinque persone punite in piazza– inclusa una coppia copevole di essersi scambiata delle dimostrazioni d’affetto in pubblico, che ha ricevuto una dozzina di frustate a testa.

Banda Aceh è l’unica provincia indonesiana a imporre la legge della Sharia e dove le persone possono essere frustate per una serie di violazioni; dalle scommesse, al bere alcool fio al commettere atti omosessuali o intrattenere relazioni extraconiugali.

Centinaia di spettatori, inclusi una dozzina di turisti provenienti dalla confinante Malesia, hanno schernito il piccolo gruppo mentre ciascuno veniva punitio corporalmente dalle autorità sopra un palco improvvisato di fronte alla moschea locale.

punizione in pubblico sharia 3

“Sei vecchia, mostra un po’ di rimorso” urlava rancorosamente la folla.

La donna cristiana Tjia Nyuk Hwa ha provato a nascondersi il volto con un mantello datole appositamente:

“Questo genere di punizioni pubbliche servono a creare un effetto deterrente, in modo che le persone non violino di nuovo le leggi della Sharia," ha riferito Aminullah Usman, il sindaco di Banda Aceh.

