6 dic 2018 13:57

OLTRE I CONFINI DEI TABLOID INGLESI – LA FOLLE “RIVELAZIONE” SUL NAZISMO DEL “DAILY STAR” SECONDO CUI ADOLF HITLER AVREBBE TESTATO UNA SORTA DI MACCHINA DEL TEMPO IN UNA STRUTTURA CONOSCIUTA COME “THE HENGE” IN POLONIA – UN MACCHINARIO CHE KAMMLER AVREBBE USATO PER SPARIRE DEL TUTTO…