E’ RICCO E POTENTE GRAZIE A ME. HO RINUNCIATO IN GIOVANE ETÀ ALLA CARRIERA DI ATTRICE"

C.Gu per “il Messaggero”

Se dietro a ogni uomo di successo c' è una grande donna, Veronica Lario rivendica una bella fetta della brillante carriera di Silvio Berlusconi. Dopo trent' anni di storia d' amore, venti di matrimonio e tre figli, ora che i coniugi sono diventati ex è la signora a rivendicare il proprio ruolo nella coppia.

veronica lario berlusconi

CASE E GIOIELLI

Su richiesta del marito «ha rinunciato in giovane età alla carriera di attrice per dedicarsi interamente alla casa, alla famiglia e all' allevamento dei tre figli Barbara, Eleonora e Luigi». Una situazione da cui il Cavaliere ha tratto grandi vantaggi: «Potersi dedicare più liberamente e intensamente alle molteplici attività imprenditoriali» e «costruirsi un' immagine di capo di una famiglia felice, largamente sfruttata nella propria vita politica».

VERONICA LARIO IN TENEBRE DI DARIO ARGENTO

Così si chiude il ricorso depositato in Cassazione da Veronica Lario contro la sentenza della Corte d' Appello di Milano che a novembre ha azzerato il maxi assegno di mantenimento da 1,4 milioni al mese. Una decisione «surreale e iniqua», scrive il suo legale Cristina Morelli nelle 76 pagine dell' atto di impugnazione. Innanzitutto viene contestato il nuovo orientamento della sentenza Grilli, in base al quale la moglie economicamente autonoma non ha diritto agli assegni di mantenimento, oltre ai calcoli effettuati sul patrimonio di Veronica Lario.

silvio berlusconi con veronica lario la ex moglie di putin e i figli

Perciò viene respinta l' ipotesi che la ex first lady debba restituire a Berlusconi tre annualità di alimenti (circa 45 milioni) «compresi gli importi da lei doverosamente versati al fisco e praticamente irrecuperabili». La sentenza del tribunale, spiega il legale, «si fonda su due preconcetti che sembrano riflettere il clamore mediatico che ha circondato il contenzioso».

veronica lario

Uno è «l' immotivata convinzione che Veronica Lario sia una donna scandalosamente ricca senza altri meriti se non quello di avere sposato uno degli uomini più ricchi del Paese e titolare di un patrimonio di oltre 10 miliardi di euro» su cui invece la Corte «tace pudicamente». Inoltre, per il legale, i giudici hanno commesso vari errori anche nella valutazione del patrimonio della Lario. Vero che la signora possiede prestigiosi immobili controllati dalla società Il Poggio, in attivo per 50 milioni di euro ma con passività tali «da elidere il valore della partecipazione».

VERONICA LARIO

E ancora, gli assegni versati negli anni scorsi da Berlusconi erano «destinati al consumo e come tali effettivamente consumati» per conservare «quell' eccezionale e magnifico tenore di vita» del matrimonio. Infine i preziosi: «Un uomo tra i più ricchi del mondo, impegnato anche come leader politico, desidera davvero che l' ex moglie, anziché destinare i gioielli alle loro due figlie, li venda per andare avanti?».

Giuseppe Guastella per “il Corriere della Sera”

veronica lario

Veronica Lario non è «una donna scandalosamente ricca, senza altri meriti che quello di aver sposato, molti anni fa, uno degli uomini più ricchi del Paese», ed è una persona che nel 1981, quando aveva 25 anni e cominciò a convivere con il Cavaliere, che di anni ne aveva 47, su «richiesta» del futuro marito rinunciò alla carriera di attrice per «dedicarsi interamente alla casa, alla famiglia e soprattutto all' allevamento e all' educazione dei tre figli».

È uno dei due «preconcetti», forse generati dal «clamore mediatico», sui quali, secondo il ricorso in Cassazione della Lario presentato giorni fa, si fonda la sentenza della Corte d' appello d Milano che a settembre ha annullato l' assegno da 1,4 milioni che Berlusconi doveva pagare ogni mesi alla ex moglie. L' altro sarebbe l' idea che la sentenza Grilli avrebbe cambiato la giurispruden-za sulla materia.

veronica lario

Grazie alla rinuncia della Lario alle scene, Berlusconi si è potuto dedicare «più liberamente e intensa-mente» alle sue attività imprenditoriali e a «costruirsi un' immagine di capo di una famiglia felice» che in politica ha «largamente sfruttato». Il matrimonio andò in frantumi quando Miriam Bartolini (Lario è il nome d' arte) scoprì dai giornali l' esistenza di un «rapporto anomalo e inquietante» tra suo marito e Noemi Letizia.

Per i giudici d' appello, con un patrimonio personale di alcune centinaia di milioni creatole dal marito in immobili, gioielli e con i versamenti di 104 milioni ricevuti nella separazione e nella prima fase del divorzio, Veronica Lario è economicamente indipendente e quindi non ha diritto all' assegno divorzile, come ha detto la Cassazione nella sentenza Grilli.

berlu sconi ac e b fb f b c

Non è vero, afferma la difesa della signora che parla di «inadeguatezza dei mezzi», perché la sua società immobiliare «Il Poggio» è in passivo, i gioielli li darà in eredità ai figli e dei soldi avuti dal marito, al quale dovrebbe restituire 45 milioni, una parte sono andati al Fisco, il resto li ha usati per mantenere «l'eccezionale tenore di vita» al quale secondo la Cassazione aveva diritto durante la separazione.

Liana Milella per “la Repubblica”

L'origine della richiesta di divorzio? La scoperta che una ragazza chiamava suo marito " Papi" e che tra loro c' era « un rapporto anomalo e inquietante» . Che lei, la moglie, giudicò «lesivo della dignità del coniuge e dei valori familiari». Era il 27 aprile 2009, Silvio Berlusconi era il presidente del Consiglio, e sua moglie, Miriam Bartolini, nome da attrice Veronica Lario, disse a Repubblica che non poteva accettare di vivere accanto a un uomo che «aveva rapporti con minorenni».

SILVIO BERLUSCONI E VERONICA LARIO

Sono passati 9 anni, e 72 pagine, scritte di pugno dall' avvocato Maria Cristina Morelli - il ricorso in Cassazione contro la sentenza del 16 novembre 2017 della Corte di Appello di Milano - riaprono la storia infinita di una separazione a colpi di milioni di euro. Con una novità giuridicamente significativa. Morelli getta alle ortiche la sentenza della Cassazione - quella del 10 maggio 2015, l'ex ministro dell' Economia Vittorio Grilli contro sua moglie, l' imprenditrice Lisa Lowenstein - che ha fatto storia perché nega che, in caso di divorzio, il coniuge abbia diritto di conservare lo stesso tenore di vita. Ma, dice Morelli, questa «non è una pronuncia delle sezioni unite della Cassazione, non è una legge ordinaria, né è la revisione dell' articolo 29 della Costituzione (la famiglia fondata sul matrimonio, ndr.)».

Veronica Lario

Quindi non può essere applicata alla ex signora Berlusconi. Che « ha rinunciato a fare l' attrice » , che « non è scandalosamente ricca», che «ha diritto di lasciare i gioielli regalatigli dal marito ai figli», che ha diritto anche a vivere « nel modo principesco» in cui viveva prima.

Ma dopo la sentenza di novembre, secondo l' avvocato Morelli, questo è divenuto impossibile.

Perché Lario deve restituire a Berlusconi 45 milioni di euro e non ha più diritto a 1,4 milioni al mese, come aveva stabilito prima il tribunale di Monza. Una decisione « surreale e iniqua » quella di Milano, che si basa appunto sulla sentenza Grilli, ma non tiene affatto conto della realtà dei fatti. E cioè: l'effettiva situazione economica e patrimoniale di Lario, quella di Berlusconi, su cui la Corte di appello non ha fatto gli accertamenti necessari, le rinunce della stessa Lario rispetto al suo matrimonio con Silvio.

COMPLEANNO VERONICA LARIO CON FIGLI E NIPOTI DA A

È sicuramente un passaggio a effetto proprio quello sulle rinunce di Lario e sulla sua «conduzione familiare». Arriva nelle ultime pagine del ricorso. Scrive Morelli: « Lario ha rinunciato in giovane età alla sua carriera di attrice per dedicarsi interamente alla casa, alla famiglia, e soprattutto all'allevamento e all'educazione dei tre figli, Barbara, Eleonora e Luigi » . Una condizione riconosciuta del resto proprio dallo stesso Berlusconi che nel ricorso per lo scioglimento del matrimonio aveva scritto: «Non va trascurato che la signora Bartolini ha contribuito personalmente alla conduzione familiare esercitando il ruolo di madre».

Novella Veronica Lario in spiaggia p

Il sacrificio di Lario ha giovato all' ex premier? «Berlusconi ne ha tratto non solo il vantaggio di potersi più liberamente e intensamente dedicare alle proprie molteplici attività imprenditoriali, ma anche quello di costituirsi un' immagine di capo di una famiglia felice, largamente sfruttata nella propria vita politica». La durata del rapporto - un matrimonio durato 20 anni e una convivenza di 10 «in cui sono nati i tre figli» - risulta «decisiva a fondare l'assegno divorzile».

Novella Veronica Lario in spiaggia p

Quanto a Lario, dice sempre Morelli, è « erroneo » attribuire consistenza al suo patrimonio, perché invece rivela «passività di gestione», né presentarla come titolare di «ingentissime somme di denaro» , perché gli assegni dell'ex marito sono stati destinati «al consumo». Quanto ai favolosi gioielli che lui gli ha regalato non si può pensare che « un uomo tra i più ricchi del mondo, desideri davvero che la sua ex moglie, anziché destinarli alle loro due figlie e alla futura moglie del loro figlio, li venda per cercare di andare avanti».

VERONICA LARIO E SILVIO BERLUSCONI