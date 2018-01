ORGASMI PROIBITI SOTTO CANESTRO - HA UNA RELAZIONE CON UN 16ENNE: ALLENATRICE DI BASKET USA ARRESTATA PER ABUSI SESSUALI SU UN MINORENNE: ORA RISCHIA 25 ANNI DI CARCERE

Federica Macagnone per www.ilmessaggero.it

In una piccola cittadina di appena 3.500 anime come Gooding, nell'Idaho, era difficile che la loro relazione riuscisse a passare inosservata. Ann Kouroki, 26enne allenatrice della squadra di basket maschile della Gooding High School da appena quattro mesi, ha deciso comunque di correre il rischio di essere scoperta pur di mettere le mani su quello studente 16enne che le aveva fatto girare la testa.

La paura di essere travolta da uno scandalo, essere licenziata e arrestata non è bastata a frenarla: voleva quel ragazzo e, dopo averlo sedotto, ha avviato una relazione sessuale con lui. Bella, sportiva, vincente e lanciata in carriera, Ann si era laureata nel 2015 alla Southern Virginia University dove giocava a tennis e nella squadra di basket: abituata ai successi nello sport e nella vita, pensava di essere quasi invulnerabile e di ottenere quello che voleva facendola comunque franca, come se per lei le regole non esistessero.

A distruggere le sue convinzioni e a metterla al tappeto è bastata però una semplice "soffiata" alla polizia con la quale qualcuno ha svelato il suo rapporto proibito con quel ragazzo minorenne. Agli agenti è bastato poco per smascherarla: mercoledì scorso sono state avviate le indagini, giovedì la scuola l'ha licenziata e venerdì Ann è finita in manette con l'accusa di abusi sessuali su un minorenne. Adesso, in base alle leggi dell'Idaho, rischia una condanna fino a 25 anni o, addirittura l'ergastolo, a seconda della tipologia di reato di cui verrà ritenuta colpevole.

