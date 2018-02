DAGONEWS

La vita di Travers “Candyman” Beynon sembra uscita direttamente dalle fantasie di un adolescente in piena tempesta ormonale.

Il palestrato uomo d’affari australiano, che apre regolarmente la sua villa da milioni di dollari, soprannominata la “La casa dei dolci”, ai pover mortali (che seleziona personalmente).

Nonostante sia sposato e abbia quattro figli, Travers sostiene di dormire con quattro donne ogni notte.

“A letto di media ho sempre quattro donne, non mi capita spesso di dormire a lungo.”

“Penso di inventarmi una posizione a settimana. La camera da letto non fa per me, la tengo per stimolare le ragazze. Essere bravi a letto non ha a che fare con me stesso.

Quando hai una donna è un conto. Quando ne hai tante, ci sono molte più cose che ti passano per la mente.

È sposato con una ragazza di 26 anni, Taesha, che accetta il fatto che suo marito vada a letto con più donne nel loro letto matrimoniale.

“Ci sono sempre state altre ragazze, a volte vengono ad abitare qua per qualche settimana e poi se ne vanno. Sui social è pieno di ragazze che si gettano tra le sue braccia ma a me non importa, sono sua moglie!”

Beynon ha fatto la sua fortuna con gli affari, specialmente grazie a una catena di tabaccherie e la sua villa è stimato che valga intorno ai 15 milioni di euro.

È stato preso di mira dalle critiche dopo aver poastato un’immagine su Instagram in cui teneva la moglie al guinzaglio a quattro zampe come un cane.

Travers, che ha portato sua moglie da McDonalds per il loro primo appuntamento, insiste però a sottolineare che Taesha sia più che felice del loro rapporto.

Oltre alle strafiche in bikini, Travers condivide la sua casa anche coi suoi quattro figli: Valentino, 18, Lucciana, 15, Velicia, 6, e Serafina, 5. Tutti nomi italiani, o la versione australianizzata di nomi italiani

Non solo la star di Instagram del Queensland ha una moglie e molte donne a sua disposizione, ha anche una fidanzata 21enne, Nisha Downes.

Il figlio maggiore, Valentino, che abita nella villa con la sua fidanzata, sembra essere fiero del padre e del suo stile di vita non convenzionale.

“Al mio diciottesimo sono stato più felice di uscire con mio padre che qualunque altro amico. Abbiamo festeggiato fino alle 5 del mattino. Eravamo rimasti gli ultimi a ballare in discoteca.”

Anche gli altri figli sembrano essere devoti al loro padre che ne ha ottenuto la custodia dopo due anni di battaglie in tribunale con l'ex moglie:

“Quando la gente mi dice che non sono in grado di avere dei figli col mio stile di vita rispondo sempre che un giudice non affida dei bambini a una persona irresponsabile. Dite quello che vi pare ma avere una figlia adolescente che sostiene che suo padre sia fico e delle persone che mi dicono che i miei figli sono i ragazzi più educati che abbiano mai conosciuto sono le cose che mi rendono più fiero al mondo.”

Nonostante abbia una fortuna stimata intorno ai 50 milioni di euro e una vita circondata dal lusso, le origini di Beynon sono umili. “non sono nato col cucchiaio d’argento, mi è stato insegnato ad apprezzare quello che uno ha e a lavorare duro per quello che si desidera.

