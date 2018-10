24 ott 2018 15:48

ORRORE SENZA FINE – UN GIUDICE AUSTRALIANO ABBANDONA SOTTO CHOC IL TRIBUNALE DOPO AVER VISIONATO I FILMATI DELLO STUPRO SU UNA BIMBA DI 2 ANNI – L’IMPUTATO, 44 ANNI, HA VIOLENTATO E FILMATO PER 30 VOLTE LA FIGLIA DELLA SUA COMPAGNA – IL GIUDICE: “INCAPACE IN QUEL MOMENTO DI INFLIGGERE UNA CONDANNA OGGETTIVA, NON CONDIZIONATA DALLE TERRIBILI IMMAGINI” – ECCO QUANTO HA CHIESTO L’ACCUSA