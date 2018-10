OOPS… I DID IT AGAIN – BRITNEY SPEARS SI PRESENTA SMUTANDATA E CON ZINNE STRIZZATE IN TEXAS PER IL CONCERTO DEL GP DI FORMULA UNO – 4 OUTFIT UNO PIU’ TAMARRO DELL’ALTRO, L’AGILITÀ NON E’ PIU’ QUELLA DELLA LICEALE CON LE TRECCINE DI “BABY ONE MORE TIME”, MA BRITNEY SE NE FOTTE: PER OGNI SERATA DEL SUO NUOVO SHOW FISSO AL “PARK TEATHRE” DI LAS VEGAS GUADAGNERÀ MEZZO MILIONE DI DOLLARI… – FOTOGALLERY E VIDEO