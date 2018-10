15 ott 2018 19:36

OSTREGA! SAPETE COME VOGLIONO RIPULIRE L’ACQUA DEL PORTO A NEW YORK? CON UN MILIARDO DI OSTRICHE – L’INIZIATIVA DI UNA SCUOLA DI SCIENZE MARINE “THE BILLION OYSTERS PROJECT", CHE NE HA GIÀ PIAZZATE 28 MILIONI SUI FONDALI DELL’HUDSON – OGNI MOLLUSCO È IN GRADO DI FILTRARE DAI 110 AI 190 LITRI DI ACQUA AL GIORNO E DI TRATTENERE LE PARTICELLE INQUINANTI: ECCO COME