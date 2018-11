LA PACCHIANATA PER L'INFANZIA - TRA GLI OGGETTI SEQUESTRATI NELLE VILLE DEI CASAMONICA SPUNTA ANCHE LA CULLA RICOPERTA D’ORO – RIVESTITA DI MADREPERLA, ARRICCHITA DA ORNAMENTI E LEGNO PLACCATO D’ORO – VIDEO

Veronica Cursi per www.ilmessaggero.it

la culla d'oro del piccolo casamonica 1

Il lusso si impara già da bambini. Soprattutto se sei un baby Casamonica e vivi nello sfarzo, gattonando tra tigri giganti e cavalli dorati. La ninna nanna sarà più dolce nella culla ricoperta d'oro che sembra un trono. Piccoli re crescono.

Così, nella carrellata degli oggetti sequestrati nelle ville dei Casamonica al Quadraro, tra baldacchini, consolle, colonnine finto romane, ecco spuntare la culletta stile Luigi XVI, rivestita di tessuto madreperlato arricchita da ornamenti e legno laccato d'oro. Il kitsch è ostentazione del potere

la culla d'oro del piccolo casamonica

E tutto quello che abbiamo visto in queste giornate di sgomberi e demolizioni va oltre il kitsch. E' quasi surreale. Avevamo visto le poltrone trono, i rubinetti dorati, i soffitti affrescati: potevamo pensare che un piccolo Casamonica dormisse in un lettino d'Ikea?

