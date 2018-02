UN PAESE CIVILE MA SOLO IN POTENZA - MIRELLA SERRI A DAGOSPIA: “IL SINDACO DI POTENZA SI LAMENTA DI NON AVERE FONDI PER LA MANUTENZIONE DELLE SCALE MOBILI NEMMENO FACENDO PAGARE IL BIGLIETTO. SAREBBE BENE, PERÒ, CHE VERIFICASSE IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE. IO E MIO MARITO ABBIAMO DECISO DI USARE LA SCALA MOBILE E ABBIAMO VISTO CHE…”

Riceviamo e pubblichiamo:

Gentile direttore, leggo sul suo sito il bell’articolo di Gramigna dedicato alla scala mobile più lunga d’Europa, quella di Potenza. Nell’interessante pezzo il sindaco si lamenta di non avere fondi sufficienti per la manutenzione nemmeno facendo pagare il biglietto per l’accesso alla scala. Sarebbe bene, però, che tutti i primi cittadini, almeno una volta ogni tanto, verificassero il funzionamento delle strutture da loro gestite.

Avrebbero delle belle sorprese. Io mio marito abbiamo deciso di utilizzare la scala mobile di Potenza pagando il regolare biglietto, ovviamente. All’entrata c’erano due, dico DUE, custodi (o impiegati, non so) che erano lì non si capisce a far cosa. Non vendevano i biglietti. I biglietti si acquistavano dal fornaio di fronte.

Ho fatto la fila con mio marito aspettando il turno che veniva dopo tutti quelli (numerosi, doveva essere un buon panettiere) che acquistavano pizze e panini. Ho provato a immaginare le reazioni di qualcuno che si sia trovato a utilizzare la scala per lavoro…Noi eravamo lì per turismo…Abbiamo esibito i nostri biglietti ai due angeli custodi alla porta e siamo saliti.

Dopo pochi metri c’era una porta aperta da dove entravano tutti dico tutti tranne noi due senza pagare il biglietto. A me e a mio marito ha fatto piacere pagare il biglietto nonostante la scocciatura della fila. Siamo stati tra i pochi contribuenti alla manutenzione della scala mobile piu’ lunga d’Europa e speriamo che il sindaco ci sia riconoscente,

Grazie dell’ospitalità, cordiali saluti

Mirella Serri

