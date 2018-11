PALERMO, PUPI E MANETTE - NELL'AMBITO DI UN'INCHIESTA DELLA PROCURA DI CALTANISSETTA SU PRESUNTE FUGHE DI NOTIZIE E IPOTESI DI CORRUZIONE, E' STATO SOSPESO PER UN ANNO UN MAGISTRATO - COINVOLTI ANCHE UN LEGALE E UN EX DIRIGENTE DEL PALERMO CALCIO - I REATI IPOTIZZATI SONO CORRUZIONE, ABUSO D'UFFICIO E RIVELAZIONE DI NOTIZIE RISERVATE - L'INDAGINE E' PARTITA DOPO LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI DAI PM DI PALERMO SULL'AUTORICICLAGGIO CONTESTATO A ZAMPARINI

magistrati

(ANSA) - Sono in corso perquisizioni a Palermo nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Caltanissetta su presunte fughe di notizie e ipotesi di corruzione che vedrebbero coinvolti un giudice palermitano, un legale e un ex dirigente del Palermo-calcio. L'indagine è condotta dalla Finanza. Le Fiamme Gialle stanno eseguendo un'ordinanza del GIP con cui è stata disposta l'applicazione di due misure interdittive della sospensione per un anno per il magistrato e l'ex dirigente che è un commercialista. I reati ipotizzati sono corruzione, abuso d'ufficio e rivelazione di notizie riservate.

ZAMPARINI

L'indagine è stata avviata dopo la trasmissione degli atti da parte dei pm di Palermo che indagavano per autoriciclaggio l'ex patron rosanero Maurizio Zamparini. Nell’ambito di quell’inchiesta vennero fuori contatti sospetti tra uno degli avvocati della società e il giudice che faceva parte del collegio che avrebbe dovuto decidere sull’istanza di fallimento del Palermo che la Procura del capoluogo aveva presentato.