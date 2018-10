LA PALESTRA DEL SESSO – VI ANNOIA FARE SOLLEVAMENTO PESI O TRASCORRERE UN’ORA SUL TAPIS ROULANT? CHIUDETEVI IN UNA STANZA E FATE L’AMORE CON IL VOSTRO PARTNER! – SI BRUCIANO CIRCA 600 CALORIE, MA ATTENZIONE ALLA DURATA: PER SMALTIRE SERVE UN’ORA E CONSIDERANDO CHE LA MEDIA EUROPEA ARRIVA AD APPENA 14 MINUTI È MEGLIO PENSARE A UN ABBONAMENTO IN PALESTRA - ECCO LE POSIZIONI CHE FANNO SMALTIRE DI PIU'

Durante il sesso si bruciano circa 600 calorie, almeno secondo le ultime statistiche. Però per arrivare a bruciare tutte quelle in un rapporto sessuale conta anche la durata. Per bruciare 600 calorie bisogna fare l’amore per circa un’ora di seguito.

Considerando che la media europea arriva a malapena a 14 minuti, forse il dato è un po’ sopravvalutato. Gli studiosi hanno elaborato un vero e proprio vademecum su come dimagrire con il sesso. Si parte dalle 4 calorie per i massaggi per arrivare alle 240 della posizione del missionario.

Fare l’amore invece che andare in palestra Per le posizione più artistiche si superano addirittura le 350 calorie. Naturalmente ci sono diversi fattori e condizioni che entrano in gioco quando si cerca di dimagrire con il sesso. Ad esempio, stando sopra si brucia di più.

Il dispendio di calorie è anche sorprendentemente maggiore se il sesso è da tradimento o occasionale. L’importante, come in ogni cosa, è non esagerare. Il rischio è quello di apparire visibilmente stanchi a lavoro, oltre a quello dell’infarto, soprattutto oltre una certa età.

I ricercatori dell’Università del Quebec in Canada, sono andati oltre e hanno calcolato con precisione le calorie bruciate. Lo studio condotto ha dimostrato che durante l’attività sessuale, un uomo riesce a bruciare circa 4 kilocalorie al minuto, mentre ne brucia 9,2 correndo.

Una donna ne consuma rispettivamente 3,1 e 7,1. Togliersi i vestiti fa consumare 12 calorie, in 20 minuti di baci e coccole si consumano tra le 80 e le 110 calorie. Con la posizione del missionario, in 10 minuti si consumano 250 calorie, con la posizione della cowgirl, in 10 minuti la donna consuma 300 calorie, l’uomo 130.

La notizia migliore pare proprio che il momento del massimo piacere può far consumare fino a 122 calorie!!! Buon allenamento !

