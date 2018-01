IL PAPAGNO A BERGOGLIO DEL CARDINALE O'MALLEY: “LE PAROLE DEL PAPA SCORAGGIANO LE VITTIME DI ABUSI SESSUALI DA PARTE DEL CLERO" - BERGOGLIO AVEVA DETTO RISPONDENDO A UNA DOMANDA SUL VESCOVO BARROS ACCUSATO DI EPISODI DI PEDOFILIA: "NON C'È UNA SOLA EVIDENZA CONTRO DI LUI. QUESTA È CALUNNIA. CHIARO?"

Papa Francesco

Franco Grilli per il Giornale

Ancora scontro in Vaticano sul un tema delicato come quello della pedofilia.

A criticare il Pontefice è stato il cardinale Sean Patrick O'Malley membro del Consiglio che affianca Bergoglio. Il Papa, durante il suo viaggio in Sudamerica ha risposto ad alcune domande sul vescovo Juan Barros accusato di episodi di pedofilia: "Il giorno che mi portano prove contro il vescovo Barros, parlerò. Non c'è una sola evidenza contro di lui. Questa è calunnia. Chiaro?", aveva detto il Papa. E ora a quelle parole ripsonde O'Malley: "E' comprensibile che le parole di Papa Francesco siano state fonte di grande dispiacere per le vittime di abusi sessuali da parte del clero".

SEAN PATRICK O MALLEY

E ancora: "Non essendo stato personalmente coinvolto nel situazioni che sono state oggetto dell'intervista del Papa, non posso spiegare - precisa O'Malley - perchè il Santo Padre abbia scelto le parole che ha usato nella sua risposta. Ma quello che so davvero è che Papa Francesco riconosce pienamente gli enormi fallimenti della Chiesa e del suo clero che hanno abusato di bambini, e l'impatto devastante che questi crimini hanno avuto sulle vittime che ama particolarmente".

SEAN PATRICK O MALLEY