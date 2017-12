PARENTI SERPENTI - LA SORELLASTRA DI MEGHAN MARKLE, SAMANTHA, S’INCAZZA CON IL PRINCIPE HARRY SECONDO CUI LA FUTURA MOGLIE, CON I REALI, “HA TROVATO LA FAMIGLIA CHE NON AVEVA MAI AVUTO”: "NON E' VERO, CI SIAMO SEMPRE STATI" - E POI SVELENATA SU MEGHAN: “E’ UNA SQUALLIDA ARRAMPICATRICE SOCIALE”

Da www.corriere.it

Lui ha detto che con i reali lei “ha trovato la famiglia che non aveva mai avuto”. Ma le parole del principe Harry non sono piaciute alla sorellastra di Meghan, Samantha (figlia di suo padre), che ha replicato: “Ha una grande famiglia che c’è sempre stata per lei”.

Insomma a quanto pare la famiglia della Markle non ha apprezzato le parole del principe. Ma Samantha in realtà già nelle scorse settimane aveva criticato la sorellastra definendola “una squallida arrampicatrice sociale”, e raccontando che da sempre puntava a fidanzarsi con un principe.

