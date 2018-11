il party di halloween di dan bilzerian

DAGONEWS

il party di dan bilzerian 3

Streghe che fanno sesso scolpite nella zucca, modelle in costume che mostravano fisici statuari, una sirena che nuotava in piscina e marijuana ovunque.

Kaitlyn Isham, ex star della reality tv, ha rivelato cosa è accaduto al party di Halloween del playboy e giocatore di poker Dan Bilzerian. La star di Instagram è conosciuta per i suoi party in cui ama circondarsi di modelle che girano mezze nude tra invitati arrapati.

«L'ultima festa di Halloween di Dan è stata epica - ha raccontato Kaitlyn - C’erano ragazze mezze nude, uno che girava con un pene in erezione e c’erano diversi cantanti famosi, tra cui Ludacris e Machine Gun Kelly». Tra i vip: Steve Aoki, Maluma e The Drew Taggart dei The Chainsmokers.

il party di dan bilzerian 2

Il party era sponsorizzato dal marchio di marijuana legale ‘Ignite’ di proprietà di Dan. «C'erano sirene che nuotavano in piscina, ballerini da sballo, un “marijuana bar" e dj set di Alesso. Ma tutto impallidiva davanti alle zucche in cui erano state incise due streghe che facevano sesso».

Kaitlyn ha raccontato anche di aver urinato in giardino e che, proprio in quel momento, si è presentato un uomo in stile Dan con cui ha trascorso la serata. «Abbiamo finito la serata insieme, ma non abbiamo fatto sesso».

il party di dan bilzerian 1 kaitlyn isham 2 il party di dan bilzerian 5 zucche 2 zucche 1 kaitlyn isham e dan bilzerian 3 kaitlyn isham 1 il party di dan bilzerian 4