DAGO-ESCLUSIVO - NONOSTANTE LO ABBIANO COSTRETTO OGGI A SMENTIRE, SAVONA SI VUOLE DIMETTERE. IN QUESTE ORE QUIRINALE, SALVINI E CONTE STANNO TENTANDO DI DISSUADERLO. SAVONA IMPRECA PERCHÈ NON SI PUÒ FARE GUERRA ALLA UE PER UNA FINANZIARIA CHE NON SERVE A NIENTE DI PURO ASSISTENZIALISMO