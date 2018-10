PAURA E DESIRÉE – VIDEO! UN TESTIMONE ALL’ANSA: “QUELLA NOTTE ERO NEL PALAZZO. HO VISTO DESIRÉE STARE MALE. ERA PER TERRA E AVEVA ATTORNO 7-8 PERSONE. LE DAVANO DELL'ACQUA PER FARLA RIPRENDERE" – IL TESTE RACCONTA ANCHE CHE QUELLA NOTTE, ATTORNO ALL'UNA, "QUALCUNO CHIAMÒ I SOCCORSI". MA CHI?

DESIREE, UN TESTIMONE ALL'ANSA: 'STAVA MALE, CON LEI 7-8 PERSONE. QUALCUNO CHIAMO' I SOCCORSI

Da www.ansa.it

DESIREE MARIOTTINI

Tre persone sono state fermate per l'omicidio di Desirée Mariottini, la ragazza di 16 anni trovata morta a Roma in un palazzo abbandonato di via dei Lucani, nel quartiere San Lorenzo. Due sono senegalesi, irregolari in Italia, Mamadou Gara di 26 anni e Brian Minteh di 43. Il terzo è un nigeriano di 40 anni. Hanno tutti e tre precedenti per spaccio di droga. I capi di imputazione sarebbero gli stessi: omicidio volontario, violenza sessuale di gruppo e cessione di stupefacenti.

Mamadou Gara aveva un permesso di soggiorno per richiesta d'asilo scaduto ed aveva ricevuto un provvedimento di espulsione. L'uomo si era reso irreperibile. Era stato poi rintracciato dal personale delle volanti a Roma il 22 luglio 2018 ed era stato richiesto nulla osta dell'autorità giudiziaria per reati pendenti a suo carico.

OMICIDIO DI DESIREE MARIOTTINI - MAMADOU GARA UNO DEI SENEGALESI ARRESTATI

La Sindaca di Roma Virginia Raggi, a quanto si apprende, ha deciso di proclamare una giornata di lutto cittadino in concomitanza con i funerali di Desirée Mariottini.

La giovane è stata drogata e poi abusata sessualmente quando era in uno stato di incoscienza. E spunta un testimone che all'ANSA racconta: "Quella notte ero nel palazzo. Ho visto Desirée stare male. Era per terra e aveva attorno 7-8 persone. Le davano dell'acqua per farla riprendere", racconta, dicendo di essere stato ascoltato in Questura. Il teste racconta anche che quella notte, attorno all'una, "qualcuno chiamò i soccorsi".

OMICIDIO DI DESIREE MARIOTTINI - BRIAN MINTEH UNO DEI SENEGALESI ARRESTATI

Desirée sarebbe stata non cosciente per ore a causa di un mix micidiale di droghe e poi sarebbe stata abusata più volte da più persone. A quanto ricostruito, la 16enne avrebbe assunto droga già nel pomeriggio del 18 ottobre e avrebbe perso coscienza per poi morire nella notte del 19 ottobre. In quel lasso di tempo, mentre dallo stato di incoscienza si passava alla morte, si sarebbero consumati gli abusi.

"Ora voglio giustizia per Desirée, voglio che questa tragedia non accada ad altre", dice Barbara Mariottini, la mamma della ragazza. "Io oggi sono felice, perché tre bestie che hanno stuprato una ragazza sono state prese, e la quarta verrà presa nei prossimi minuti", ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini. "Farò di tutto perché i vermi colpevoli di questo orrore paghino fino in fondo, senza sconti, la loro infamia”, aveva detto il ministro poche ore prima.

salvini depone una rosa per desiree, la 16enne morta a san lorenzo 6

La tragedia di Desirée "deve essere l'ultima che accade in Italia e a Roma, una città abbandonata, il degrado è evidente, morale e sociale, servono più controlli in città, servono più uomini e donne delle forze dell'ordine, soprattutto la notte". Così il presidente del Pe Antonio Tajani.

