“ESISTE UN’EPICA SGARBIANA”: ECCO LE MOTIVAZIONI PER L’ASSOLUZIONE DEL CRITICO DALL’ACCUSA DI AVERE MINACCIATO DEI CARABINIERI 3 ANNI FA IN OCCASIONE DELL’EXPO DI MILANO - L’ESCLAMAZIONE 'VI PORTO IN TRIBUNALE', SECONDO I GIUDICI, NON È MINACCIOSA MA RIENTRA NEL "CONSUETO APPROCCIO FORZATAMENTE AGGRESSIVO" CHE CONTRADDISTINGUE "IL PERSONAGGIO COME UN “BRAND”...