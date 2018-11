QUANDO RENZI SCARICÒ IL PADRE PER TELEFONO (PER SALVARE SE STESSO): ''SE TU DICI LA VERITÀ, IO SONO BIONDO E MAGRO''. PRIMA DELL'INTERROGATORIO GLI DISSE: ''BABBO VAI, PIGLIA PER IL C…'' - ''QUESTO MERAVIGLIOSO PERSONAGGIO CHE RISPONDE AL NOME DI CARLO RUSSO…DICONO CHE VOI DUE VI FACEVATE PROMETTERE DEI SOLDI DA ROMEO''. MATTEO SPIEGA AL PADRE CHE È INDAGATO ''PER AVERE ALZATO QUELLA M… DI TELEFONO E AVER CHIAMATO LUIGI MARRONI, COSA CHE IN UNA PROSSIMA VITA SICURAMENTE NON FARAI''