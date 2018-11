9 nov 2018 09:06

PEDOFILIA, PORTALI VIA - TROPPE CAUSE PER ABUSI SESSUALI, LA DIOCESI DI GUAM SULL’ORLO DELLA BANCAROTTA – DEVE RISARCIRE 115 MILIONI DI DOLLARI ALLE VITTIME - L’AVVOCATO LEANDER JAMES HA SPIEGATO CHE È L’UNICO 'PERCORSO REALISTICO' PER RISOLVERE LE OLTRE 180 RICHIESTE DI RISARCIMENTI PER ABUSO