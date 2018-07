LA PEGGIO GIOVENTÙ – TRE MINORENNI DI BRESCIA SONO STATI ARRESTATI PER VIOLENZA SESSUALE DI GRUPPO SU UNA TURISTA DANESE: L’HANNO ACCERCHIATA E PALPEGGIATA PRIMA DI PROVARE A SPOGLIARLA – LA RAGAZZA ERA RIUSCITA A SCAPPARE, MA…

Da www.ilfattoquotidiano.it

Accerchiarono una turista danese minorenne, la palpeggiarono e poi tentarono di spogliarla. Per questo tre 17enni residenti nel Bresciano sono stati arrestati dai carabinieri di Salò con l’accusa di violenza sessuale di gruppo.

I fatti risalgono al 12 luglio scorso e si sarebbero consumati fuori da un locale di Manerba del Garda, in Lombardia. Secondo quanto ricostruito dai militari, coordinati dalla procura di Brescia, la ragazza 17enne riuscì a divincolarsi durante la violenza e quindi a scappare.

Per uno dei tre giovani individuati è stato disposto l’arresto nel carcere Beccaria di Milano, per un altro sempre l’arresto, ma in una casa di accoglienza, e per un terzo i domiciliari nella propria abitazione.

