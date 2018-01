PENE, AMORE E FANTASIA - UNO DEI DESIDERI SESSUALI PIÙ POPOLARI TRA LE DONNE TIMIDE E’ DOMINARE UN UOMO. MOLTE SUBISCONO IL CLICHÉ DI APPARIRE TROPPO DISINIBITE A LETTO, PER QUESTO NELLE FANTASIE NON VEDONO L’ORA DI ESSERE ESPLICITE - IL PIU’ POTENTE ELISIR SESSUALE? DESIDERARE CHI NON POSSIAMO AVERE...

Da http://www.marieclaire.it

Tracey Cox è una sessuologa che ha la capacità di parlare di sex toys maschili (tipo il massaggiatore per creare l’erezione maschile a comando) con la stessa facilità con la quale consiglierebbe un frullatore silenzioso e di design.

Per Tracey Cox è normale parlare di sesso, perché è il suo lavoro, perché non c’è nulla di sconcio in vibratori 4.0, forum su come fare godere una donna, tavole rotonde digitalissime di domande&risposte tenute da Tracey in cashmere beige.

Ovviamente nella lista delle cose semplici di cui parlare ci sono anche le fantasie sessuali (il best of su Traceycox.com). I sogni erotici, gli orgasmi con sconosciuti, il bondage con incognita, il sesso con un uomo più vecchio e via dicendo. Secondo la sessuologa che parla di sesso nel modo più rilassato del mondo (e lo fa anche sul Daily Mail) sognare di fare l’amore e non venire non è un problema. Neppure sognare di fare l’amore e non aver voglia di fare sesso con il proprio partner è un problema.

Le fantasie sessuali sono la zona più franca e meno invasiva del rapporto di coppia. Ne è convintissima la Cox tanto da decidere, sempre sulle pagine del Daily Mail, di scandagliare tutte le fantasie sessuali più comuni e, come insegna l’arte dell’interpretazione dei sogni, sviscerare i significati e gli effetti di certi desideri sessuali concepiti in lenzuola inamidate.

«Tranquille: i sogni erotici non mettono in crisi nessuna coppia: anzi! Spesso quello che sogniamo di notte non è affatto quello che desideriamo subire nella realtà». Partendo da questo principio la Cox se ne frega delle fantasie sessuali maschili, quelle che stando allo studio inglese-nipponico porterà l’uomo nel 2060 a smettere di fare sesso reale (o quasi). Certo che brutta cosa entrare nelle categorie delle fantasie erotiche oniriche come se entrassimo nelle categorie erotiche di PornHub….A Tracey Cox non importa: tutto il possibile pur di parlare di buon sesso all’ora di pranzo.

Cosa significa sognare di dominare un uomo. «Questa è una delle fantasie sessuali più popolari tra le donne che sono timide e hanno una vita sociale poco impegnativa» racconta la Cox «molte donne subiscono il cliché di apparire troppo disinibite a letto, per questo nelle fantasie sessuali, invece, non vedono l’ora di essere esplicite». Quasi estreme.

Cosa significa sognare di fare sesso con un ex. Il partner del passato che torna e…«spesso è un flashback» conferma la sessuologa «molto più spesso è l’amico del nostro ragazzo, o il padre di qualcuno, il capo del marito. Perché desiderare chi non possiamo avere - come nella vita reale - rimane il più potente elisir sessuale».

Cosa significa sognare di fare sesso con un altro uomo. Come per il punto sopra la penna del Daily Mail non ha dubbi sul potere della libido «Sei insaziabile, il tuo partner non riesce a soddisfarti: sei una persona desiderosa e potente. Sei LA persona potente della coppia».

Cosa significa sognare di fare sesso in pubblico. Qualche film a tema visto prima di dormire? Qualche ronda su profili Instagram al limite della censura? «Il fatto che sia illegale fare sesso in pubblico ti rende una ribelle. E ps. cerchi ammirazione dagli altri che ti guarderanno fare sesso…» rivela Tracey Cox.Cosa significa sognare di fare sesso con qualcuno di molto più vecchio.

O molto più giovane? «Sognare di fare sesso con un uomo molto più giovane ci far rientrare nella sfera dell’auto compiacimento, del poter attrarre qualcuno che non ci vede più vecchie» conferma la Cox sulle pagine del Daily Mail «fare sesso con un uomo più maturo, invece, è tutto un altro mondo. Significa spesso pensare a persone più sagge, più ricche, più sofisticate. E spesso rivela un subconscio legato alla figura paterna».

Cosa significa sognare di fare spanking. Sculacciate improvvise, sogni quasi reali, altro che torbidi. Cliché da 50 sfumature di Grigio, Nero e Rosso che sia? Macché: secondo Tracey Cox una delle pratiche sessuali più comuni (from Britain with love) è solo l’inizio di una nuova forma «del subire l’uomo, del sentirsi posseduta.

Si tratta di uno dei richiami più vicini al mondo animale. Spesso poi richiama il senso di colpa di sognare di fare sesso, e quindi via di una delle più classiche punizioni: le sculacciate». Cosa significa sognare di fare sesso con una donna. «Più comune che donne etero sognino di fare sesso con altre donne rispetto a uomini etero con uomini. Perché le donne sono meno soggette al tabù sull’omosessualità. Molto ma molto meno rispetto ai maschi» Tracey Cox ipse dixit.