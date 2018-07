IL PENE MI DA' IL PANE - LA STORIA DEL RIFUGIATO SIRIANO DAL FISICO TATUATO CHE È DIVENTATO UNA CELEBRITÀ PER I SUOI SCATTI CON UN EMOJI A FORMA DI PIZZA CHE COPRE IL VIRILE AUGELLO – SU INSTAGRAM SFOGGIA DENTI DORATI E ABITI FIRMATI E GLI UTENTI PENSANO SIA UNA SPACCIATORE PIENO DI DONNE: “SONO SPOSATO, NON HO NULLA A CHE FARE CON LE DROGHE E MI PIACE DEFINIRMI UN SOLDATO SCIITA” – PER UN SERVIZIO GUADAGNA…

DAGONEWS

hossein balapour 11

Ha deciso di mettere una pietra sul passato e di viaggiare su un barcone verso il luogo più lontano possibile dalla sua casa per ricominciare da zero. Da rifugiato iraniano adesso, Hossein Balapour, 28 anni, conosciuto come "Yakiboy" è una celebrità su Instagram grazie al suo fisico scolpito che mette in bella mostra. Copre le sue parte intime con un emoji a forma di pizza e questo particolare lo ha reso ancora più famoso.

Cinque anni fa ha abbandonato il suo Paese e si è messo su un barcone per l’Australia. «Non voglio parlare del mio passato - racconta - ho troppi brutti ricordi. L’Iran è un posto senza speranza, con un governo oppressivo che gestisce il popolo con la strategia del terrore».

hossein balapour 9

Oggi Hossein vive a Sydney, dove fa la bella vita. Mostra con orgoglio la dentatura dorata e i tatuaggi e sfoggia abiti Versace. «Io non ho bisogno di comprare una Lamborghini. Io sono una Lamborghini - commenta - Ho un fisico prestante: perché non dovrei usarlo per farci soldi?».

hossein balapour 7

L’uomo guadagna 1.500 dollari a servizio fotografico, lavora in palestra come insegnante di arti marziali (a Teheran era un insegnante e un lottatore di jujitsu). «Non sono ricco - continua - vivo in una casa con due stanze da letto». In molti gli scrivono sui social, chiamandolo spacciatore e collegandolo al gangster Pasquale Barbaro, ma lui rifiuta questa etichetta: «Non ho niente a che fare con le droghe.

hossein balapour 13

Si tratta solo di gente invidiosa». L’anno scorso si è definito un "soldato sciita musulmano": «Non vuol dire che sia un fondamentalista, ma solo che voglio vivere la vita da nobiluomo, con calma e senza mai picchiare una donna».

hossein balapour 12

Ovviamente il suo fisico prestante attira l’attenzione di molte donne che gli scrivono sui social chiedendogli incontri, ma lui dice di aver occhi solo per sua moglie che aspetta un bambino. «In passato avevo tante donne - conclude - ma ora non più. E' grazie a loro, comunque, che ho imparato la lingua».

hossein balapour 5 hossein balapour 20 hossein balapour 1 hossein balapour 10 hossein balapour 3 hossein balapour 6 hossein balapour 17 hossein balapour 15 hossein balapour 8 hossein balapour 14 hossein balapour 19 hossein balapour 16 hossein balapour 26 hossein balapour 18 hossein balapour 2 hossein balapour 22 hossein balapour 21 hossein balapour 23 hossein balapour 25 hossein balapour 4