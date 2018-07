AL PENE PIACE CALDO – DIVERSI UOMINI RACCONTANO CHE CON LE TEMPERATURE BOLLENTI FALLO E TESTICOLI SONO PIÙ GRANDI – L’IPOTESI È STATA CONFERMATA ANCHE DAI MEDICI CHE SPIEGANO I MOTIVI PER CUI NEI MESI CALDI SUDORE E ACQUA CONTRIBUISCONO AL RISULTATO – MA NON ILLUDETEVI, LE DIMENSIONI NON CAMBIANO…

DAGONEWS

L’ondata di caldo sta suscitando grandi domande a diversi uomini che raccontano di avere l’impressione che in questo periodo il loro pene e i loro testicoli siano più grandi.

Mossi dall’eccitazione del momento, in tanti si sono riversati su Reddit per trovare risposte alle loro domande e in tanti hanno raccontato che con il caldo sentono di riuscire ad appagare meglio le proprie compagne.

Il fenomeno, tra l’altro, viene confermato anche dai medici, secondo i quali esiste una versione del “pene estivo”, dovuto al fatto che si suda di più e si beve più acqua: il risultato è che pene e genitali appaiono più gonfi.

«Le temperature calde causano l'allargamento dei vasi sanguigni e il pene si gonfia - spiega il dottor Dudley Danoff - C'è un motivo per cui le coppie non vanno in luna di miele al Polo Nord. C'è una ragione per cui la vasca idromassaggio è un toccasana per il romanticismo». Stesso effetto viene garantito sui testicoli.

L'urologo Jamin Brahmbhatt, della PUR Clinic, in Florida, sostiene che i peni maschili rimangono sempre delle stesse dimensioni, indipendentemente dalle temperature, ma aggiunge che i vasi sanguigni vicino alla superficie dell’organo maschile possono riempirsi al massimo di sangue, facendo sembrare i peni in erezione più grandi.

